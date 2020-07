In articol:

Discret din cale afară când vine vorba de viața sa, Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a dedicat carierei monahale încă din adolescență. Cu toate acestea, secretele din viața lui au fost, de-a lungul timpului, în mare parte, devoalate.

Potrivit biografiei sale postate pe site-ul Patriarhiei, Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinții Alexe și Stela Ciobotea, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.

Cunoscut de toată lumea sub numele monahal de Daniel, Preafericitul a primit, la botez, numele Dan-Ilie, pe care l-a folosit până în 1987, atunci când, devenind călugăr sub îndrumarea Părintelui Cleopa Ilie și a renunțat la numele de mirean, alegându-l pe cel de Daniel.

Preafericitul Daniel, o viață de studiu religios

Conform biografiei oficiale de pe site-ul Patriarhiei, Preafericitul Daniel și-a dedicat viața studiilor religioase, doctoratele sale fiind lucrări de referință în domeniu. Astfel, după ce între 1970 și 1974 a studiat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu, Preafericitului Daniel urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universi­tar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae până în 1976. Apoi, pentru desăvârșirea studiilor sale, între 1976 și 1978 studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa), iar următorii doi ani și i-a dedicat cursurilor de la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (Germania). Pe 15 iunie 1979, Preafericitului Daniel susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p), iar pe 31 octombrie 1980 o versiune extinsă a acestei teze, pregătită sub îndrumarea mentorului său, pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, este susţinută la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, cu titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

Normal, de-a lungul timpului, Preafericitului Daniel a ocupat diverse posturi de lector sau profesor universitar la facultăți de renume din lumea teologiei, iar din 2007 este profesor de Teologie pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Pe 12 septembrie 2007 Preafericitului Daniel este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar pe 30 septembrie 2007 este întronizat Patriarh în Catedrala Patriarhală din București.

Scandal cu fratele pe casa părintească

Patriarhul Daniel a crescut în satul Dobrești, județul Timiș, acolo unde, recent, a fost sfințintă și o mănăstire. Lăcașul de cult se află cam la 300 metri de casa părintească a Patriarhului, acolo unde în prezent nu mai locuiește nmimeni din familia acestuia. Fratele lui Daniel, Gheorghe Ciobotea, s-a certat cu mulți ani în urmă cu acesta și s-a mutat la marginea satului.

Casa parinteasca a Patriarhului e formata de fapt din doua corpuri complet separate. La mijloc e o poarta de lemn, iar aleea pentru masina e realizata cu dale de piatra. Prin poarta se poate vedea o gradina superba, cu gazon ingrijit, braduti proaspat plantati si trepte tot din piatra. Cele doua corpuri au fiecare cate o terasa, au aer conditionat si antena satelit.

Scandalul dintre frații Daniel și Gheorghe Ciobotea a durat mulți ani și a ajuns chiar în presă. Motivul discuțiilor a fost legat chiar de moștenirea primită de cei doi de la părinți, care ar fi ajuns în totalitate la șeful Bisericii. ”A luat tot, toată averea părinteasca. Fratele meu, Mitropolitul (la vremea aceea, Daniel era Mitropolit al Moldovei si Bucovinei) a facut acte în 2004 cu primarul și mi-a luat tot”, spunea Gheorghe Ciobotea cu câțiva ani în urmă. Între timp, lucrurile s-au mai reglat între cei doi, iar fratele Patriarhului a încetat atacurile la Daniel.