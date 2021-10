Secretele lui Zarug de la Asia Express! Mama concurentului e o celebră femeie de afaceri iar fratele lui a lucrat la Guvern! EXCLUSIV

In articol:

Mihai Dan Zarug este un personaj pitoresc în show-ul Asia Express, care a devenit cunoscut publicului dintr-o emisiune culinară la care a participat cu ceva vreme în urmă.

Mama lui Zarug conduce de 28 ani cea mai mare fabrică de confecții din Botoșani

Zarug este absolvent de Drept însă a fost atras de lumea designului vestimentar. În urmă cu câțiva ani, el era creatorul preferat al Innei și primea titlul de ”Best Young Designer” la Gala Elle Style.

Puțină lume știe însă că pasiunea pentru haine a moștenit-o de la mama lui. Ana Manuela Zarug este una dintre cele mai importante antreprenoare din Botoșani, ea fiind managerul unei fabrici de confecții cu peste 500 de angajați. Anul trecut, mama lui Papu (așa cum îl alintă prietenii) povestea că Serconf SA, compania pe care o conduce, lucrează exclusiv pentru Germania, așa că situația societății nu fusese afectată de pandemie.

Manuela, mama lui Zarug de la Asia Express [Sursa foto: sursa: Botosăneanul]

Ana Manuela Zarug este unul din cei mai longevivi manageri din România, ea preluând compania în 1993.

Femeia a avut perioade în care a avut în subordine chiar și 5.000 de persoane, cu toate că era foarte tânără la acea vreme, doar 33 de ani. Mama lui Zarug a cochetat și cu politica, ea făcând parte din PD-L și din PSD.

”Mama mea e un lider, o femeie care și-a croit drumul într-o lume a bărbaților și asta spune multe despre forța ei interioară și despre stilul ei ca om. She’s my rock. Dacă e să-i analizez stilul de-a lungul anilor, îmi vine în minte ideea de power dressing with a feminine twist and gorgeous shoes”, povestea Mihai Dan

Fratele și tatăl lui Papu de la Asia Express au ocupat funcții publice

Zarug într-un editorial din Haarper’s Bazaar.

Ioan Alexandru, fratele lui Mihai Dan Zarug, a lucrat la Guvern

Și ceilalți membri ai familiei lui Papu sunt cunoscuți în Botoșani și nu numai. Tatăl concurentului de la Asia Express este Alexandru Zarug, fost comisar șef la Comisariatul Județan pentru Protecția Consumatorului.

De asemenea, fratele mai mare, Ioan Zarug, de profesie medic veterniar, a fost până în aprilie vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), o poziție cu rang de subsecretar de stat. El fusese sprijinit de ALDE pentru această funcție însă și-a pierdut susținerea politică după ce formațiunea lui Tăriceanu a ratat intrarea în Parlamentul României, la ultimele alegeri.