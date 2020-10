Secretul din culisele emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”; Care este ritualul celebrei jurnaliste, inainte de fiecare filmare

In aceasta seara, la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata la ora 23:00, la Kanal D, Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5 al Capitalei, personalitate vocala si controversata a politicii romanesti, va clarifica aspecte din viata sa profesionala si personala, vehiculate in spatiul public, prin intermediul presei, de-a lungul timpului.

Prezenta astazi in cadrul Stirilor Kanal D de la ora 12:00, Denise Rifai i-a invitat pe telespectatori sa urmareasca in aceasta seara emisiunea pentru a afla lucruri surprinzatoare despre Marian Vanghelie.

„Ii curge politica prin sange, inca are probleme in justitie, (....) este innebunit sa faca bani, are treaba multa in continuare, candideaza si iubeste”, a spus Denise Rifai despre invitatul ei din aceasta seara.

„Ce nota v-ati da la limba romana?”, „Este adevarat ca ati vrut sa-l bateti pe Adrian Nastase?”, „Cati bani ati facut in politica?”, „Ati spalat bani cu vanghelioanele?” sunt doar cateva dintre intrebarile sensibile, la care va raspunde, in aceasta seara, de la 23:00, Marian Vanghelie.

Intrebata despre abilitatea de a obtine raspunsuri la intrebari incomode si despre ritualul de la care nu se abate inainte de a merge in platoul emisiunii pentru filmare, Denise Rifai a dezvaluit un amanunt interesant.

“Am un parfum anume pe care il iubesc toti invitatii mei si cu care reusesc sa le <sustrag> informatiile”, a spus aceasta zambind.

Nu pierdeti, in aceasta seara, de la ora 23:00, la Kanal D, “40 de intrebari cu Denise Rifai”, un maraton al intrebarilor incomode, cu Marian Vanghelie invitat.