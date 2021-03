Secretul din spatele simbolului necunoscut de pe tricoul lui Zanni! Ce însemană de fapt și cum îl poate îmbogăți pe faimos? EXCLUSIV

In articol:

Atunci când nu este pe traseu, Zanni de la Survivor România 2021 poartă un tricou cu un simbol necunoscut. Este vorba de o formă geometrică desenată în spațiu cu mai mult planuri, realizată în culorile curcubeului. Mai mult, la un consiliu, și Sebastian Chitoșcă a apărut purtând același tricou. WOWbiz.ro a încercat să afle ce înseamnă de fapt simbolul respectiv și de ce îl poartă faimoșii pe piept?

Zanni și-a tatuat simbolul pe tâmple

Simbolul de pe tricoul lui Zanni se regăsește în mai multe tatuaje pe care faimosul de la Survivor România 2021 le are pe ambele tâmple. Acestea sunt însoțite de două sintagme în limba engleză: ”understand why” (înțelege de ce) și ”everything ash” (totul se transformă în cenușă). Simbolul respectiv se referă la cunoaștere și la dezvoltare spirituală, el având legătură cu concepția pe care Zanni o are despre viață, bazată pe experienețele acumulate în trecut, unele dintre ele traumatizante.

Zanni l-a îmbrăcat și pe Sebi la consiliu

„ Sunt amănunte pe care nici eu nu le știu despre mine. Poate o să le descopăr prin experiențe sau datorită oamenilor de acolo. Nu mi se întâmplă de fiecare dată, în situații noi, să descopăr părți neștiute din mine. Am și eu frustrările mele, sper să nu vadă nimeni partea mea întunecată la Survivor România, dar, dacă o văd, sper să o înțeleagă. Când sunt nervos, reușesc să găsesc partea amuzantă și să râd de situații. Știu că nu rezolv nimic cu furia. Mi-am tatuat mesajul ”Understand Why” pentru că, cu cât înțelegi mai mult ceea ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici.(...) Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani, le făceam pe toate odată. Am investit foarte mult în ele. Câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1.200 de lei. Ele reprezintă revoltă, fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă. Am tatuat pe mine numai sentimente”, a explicat Zanni la Survivor România 2021.

Simbolul este tatuat și pe tâmpla lui Zanni

Vinde tricouri precum cele de la Survivor

Simbolul respectiv este desenat chiar de Zanni, care este un tip talentat din acest punct de vedere. El și-a lansat chiar o colecție de tricouri și hanorace cu modele desenate de el, printre care se numără și cel cu simbolul care îl reprezintă cel mai bine, cel cu care apare în fiecare ediție a show-ului Survivor. Linia de tricouri cu simbolul purtat la Survivor se numește ”Everything”.

Tricouri realizate de Zanni

Hainele din colecția lui Zanni se adresează bărbaților, femeilor dar și copiilor și au prețuri cuprinse între 50 și 120 de lei. El a colaborat la această colecție cu actorul Codin Maticiuc, acesta fiind acționar la o firmă care se ocupă cu personalizarea hainelor și unde toate vedetele vin să-și lanseze colecțiile.