Secretul fetelor cu silicoane de la Survivor! Ce obiect intim au adus cu ele în junglă pentru a-și proteja ”înaintările”! EXCLUSIV

Andreea Antonescu, vedeta cu cei mai mari sâni de la Survivor 13:06, iul 3, 2021 Autor: Radu Constantin

Simona Hapciuc, Majda Aboulumosha, Andreea Antonescu sau Raluca Dumitru sunt câteva dintre faimoasele care au luptat pe traseele de la Survivor având silicoane. Deși nu este de indicat să te arunci pe burtă atunci când ești operată la sâni, fetele s-au descurcat destul de bine în concurs, cel puțin din acest punct de vedere.

Raluca Dumitru explică despre cum și-a protejat sânii de accidentări

Nici una nu a avut probleme cu sânii, deși te-ai fi așteptat să existe accidente.

Raluca Dumitru s-a operat în urmă cu un an, atunci când și-a schimbat silicoanele vechi cu unele noi. Acest lucru nu a împiedicat-o să accepte din start oferta de a participa la show-ul Survivor, cu toate că exista posibilitatea să-și strice implanturile.

Raluca Dumitru a știut să se protejeze

”Sincer să fiu, nu mi-am pus nici un moment problema că voi păți ceva, însă mi-am luat măsuri de precauție încă de la București. În bagaje mi-am pus și bustiera medicinală, cea pe care o porți după operație și care protejează foarte bine sânii. Am concurat cu bustiera la toate traseele de apă și la cele la care trebuia să mă arunc pe burtă. În plus, nu am riscat niciodată: atunci când trebuia să mă arunc, puneam în față mâinile, astfel că impactul se diminua la nivelul sânilor. La tobogan, întotdeauna puneam coatele și astfel îmi protejam pieptul. Tocmai de asta am avut dureri de spate, însă cu sânii n-am avut nici o problemă, din fericire”, a explicat Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.

Ruby a venit la Survivor sezonul 1 proaspăt operată

Sezonul trecut, Ruby a ”inventat” o mișcare nouă, târându-se pe spate, pe sub o plasă, pentru a-și menaja bustul proaspăt operat. Chiar și așa, cântăreața a acuzat dureri în zona pieptului și a ăsuflat oarecum ușurată în momentul în care a părăsit competiția. ”Sunt proaspăt scoare din cuptor! Mă simt bine după intervenție și sper să nu am probleme major la Survivor România. De data aceasa voi purta bustieră și mă voi feri de complicații”, a dezvăuit Ruby cu puțin timp înainte să plece în Republica Dominicană.

Ruby a venit la Survivor sezonul 1 cu sâni noi și a avut ceva probleme

Și Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor sezonul 1 a apelat la o intervenție chirurgicală, însă după finalul competiției. Ea nu și-a pus silicoane ci a ales o augmentară mamară, o procedură care implică recoltarea și injectarea propriei grăsimi în zona sânilor.