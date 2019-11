Dar, chiar dacă lumea ar putea crede că datorită ocupației, Manuela de la ”Puterea Dragostei” ar fi artista familiei, în realitate lucrurile stau, de fapt, cu totul și cu totul altfel.

Citeste si: Intrigi amoroase la”Puterea Dragostei”! Cine a pus ochii pe Manuela și ce trebuie să facă să o cucerească

Citeste si: Manuela de la ”Puterea Dragostei” l-a făcut praf pe Jador, de față cu toată lumea! Manelistul a înnebunit când a văzut ce se petrece

Mai exact, Manuela de la ”Puterea Dragostei” are un frate mai mic care, spre surpriza tuturor, pare decis să devină un nume mare în lumea muzicii. ”Adrian abia a împlinit 18 ani. El vrea să devină cântăreț, de doi ani studiază saxofonul și deja toată lumea spune că este extrem de talentat. Culmea, noi nu avem în familie persoane cu înzestrările muzicale de excepție, el este o excepție. Trebuie să recunosc că încă de mic îmi făcea capul calendar cu cântatul, dar acum sunt mândră de talentul lui, iar ideea de a merge la cursuri de saxofon a fost una foarte bună, a progresat imediat, acum se poate lupta, muzical, de la egal la egal cu oricine”, ne-a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, ne-a mai dezvăluit Manuela de la ”Puterea Dragostei”, ea face tot ce îi stă în putere să îl sprijine pe frățiorul ei. ”Începând de anul viitor, Adrian va fi într-o formație de muzică de petrecere, o prietenă bună de-a mea, Elena Pamfiloiu, l-a ascultat și i-a plăcut foarte mult. Noprmal, și eu, și părinții noștri, îl sprijinim din toate puterile, mai ales că vedem – și nu o spun pentru că este fratele meu – cât e de talentat și ce progrese face de la o zi la alta când vine vorba de muzică. El trăiește și respiră muzică, doar asta îl mai apsionează acum”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”

Vezi cum cânta Adrian, fratele Manuelei de la ”PUterea Dragostei”, la saxofon, doar pe kfetele.ro

Manuela de la ”Puterea Dragostei” l-a făcut praf pe Ricardo, după despărțire

”Atunci când l-am cunoscut pe Ricardo am simțit ca trăiesc cea mai frumoasa poveste de iubire de până acum, pentru că totul era roz, se comporta exemplar cu mine, însă, după ce am oficializat relația în emisiune, au început certurile și discuțiile”, povestește Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Nelămurită cu privire la ce se petrece între ea și Ricardo, Manuela a apelat la sfaturile Biancăi de la ”Puterea Dragostei”, aceasta din urmă reușind să îi deschidă ochii. ”Bianca Comănici a fost cea care m-a ajutat oarecum să îmi dau seama că nu totul era așa cum îmi imaginam eu sau cum mă făcea el sa cred. Și a avut dreptate, pentru că după ce ne-am despărțit el și-a arătat adevarata față. A dat în mine cu tot felul de vorbe și acuzații total neadevărate, crezând ca poate-poate, așa o sa mă facă să plec din emisiune. De fapt, ăsta a și fost gândul meu la un moment dat, însă am ajuns la concluzia că nu am de ce să renunț la o experiența atât de frumoasa unde, poate, cândva chiar o să întâlnesc pe cineva sincer și cu suflet curat, un bărbat care să mă iubească și să mă respecte. (...) În momentul de față mă simt rănită și dezamagită pentru că nu credeam că un om căruia i-am oferit încredere, respect și sentimente, poate să emane atâta răutate. E trist...”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

ne-a spus, chicotind, Manuela de la ”Puterea Dragostei”., ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.