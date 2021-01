Secretul Manuelei de la ”Puterea Dragostei”! De ce nu vrea să vorbească despre bărbații din viața ei?

Manuela de la ”Puterea Dragostei” este una dintre cele mai atrăgătoare foste concurente ale emisiunii, ea fiind, acum câțiva ani, de altfel, încoronată și Miss Alba.

Cu toate acestea, când vine vorba de bărbați, în ciuda faptului că Manuela de la ”Puterea Dragostei” nu se ferește să vorbească despre orice alt subiect, devine, brusc, aproape mută.

De curând, reporterii WOWbiz.ro au aflat, în exclusivitate, că Manuela de la ”Puterea Dragostei” este într-o relație, în mare secret. ”Da, prefer ca, cel puțin o perioadă, să nu vorbesc despre relația pe care o am. Motivele sunt legate de mai multe lucruri. În primul rând, nu sunt într-o relație care să aibă măcar vechime, nu știm cum va evolua. Momentan este bine, acesta este și motivul pentru care nu îmi prezint iubitul, vreau să văd cum ne vom cunoaște, când vom trece de primii fiori, dacă va fi relație stabilă. Până atunci însă prefer să ne iubim în secret”, ne-a explicat, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei e miss Alba

Mai mult decât atât, recunoaște frumoasa brunetă, relația pe care o are este una care are șanse să se dezvolte. ”Întotdeauna poate fi loc de mai bine, dar trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne oferă. El știe mai bine cum să așeze lucrurile în viața noastră. Și, când vine vorba de iubitul pe care îl am, mi-am dat seama că trebuie să avem răbdare până ne vom oficializa, să ne cunoaștem cu bune și cu rele. Apoi, când ne vom cunoaște așa cum trebuie, vom face acest pas. Eu i-am explicat, încă de la început că, în momentul în care ne vom afișa îmăreună, vor exista presiuni la adresa lui, i se vor afla lucruri din viață pe care, poate, vrea să le țină mai ascunse. El a fost de acord să avem răbdare, vom vedea ce ne aduce anul acesta”,ne-a mai spusManuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei s-a remarcat datorita frumusetii sale

Manuela de la ”Puterea Dragostei” se pregătește de operație

Între timp, parcă pregătindu-se să fie cu adevărat perfectă pentru iubitul ei, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a decis să își facă implanturi cu silicon, operație care va avea loc în cât de curând, la începutul anului viitor. ”Sunt foarte fericită pentru că, recent, m-am mutat în București și viața mea a luat o întorsătură, s-au schimbat multe lucruri în bine. Am un prieten foarte bun, doctor estetician, Pascal Dameh, care o să îmi pună silicoanele!”, ne-a spus, în exclusivitate Manuela de la ”Puterea Dragostei”, precizând că protezele cu pricina vor avea 400 de ml fiecare.