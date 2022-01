Secretul pe care Andreea Esca l-a ținut ascuns până acum! Le-a recunoscut părinților, în direct: „Eram rebelă”

In articol:

Andreea Esca i-a obișnuit pe cei de acasă cu latura serioasă pe care o afișează pe micile ecrane, atunci când transmite de la pupitrul știrilor. Puțină lume știe, însă, că vedeta era o adolescentă rebelă și le ascundea lucruri părinților, în urmă cu ani buni.

Andreea Esca, amintiri din adolescență

Andreea Esca a recunoscut că trecerea anilor și-a pus amprenta asupra ei, căci a avut parte de o schimbare bruscă, de la adolescenta rebelă, la femeia matură. Vedeta a povestit recent, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, că făcea multe năzbâtii atunci când era la liceu și încerca să se ferească de părinții ei, de teama unei pedepse.

Prezentatoarea TV a povestit că odată a fost nevoită chiar să își convoace colegii de clasă la o "chetă", pentru a-și plăti factura uriașă la telefon: "Odată am vorbit atât de mult la telefon, că a venit nota foarte, foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine deloc cu ai mei, atunci era un alt tip de parenting. Am plecat prin liceu și am făcut o chetă, ca să pot să îmi plătesc telefonul. Doar i-am luat, nu i-am dat înapoi. Ai mei află chiar acum.", a mărturisit Andreea Esca, în cadrul emisiunii amntite.

Andreea Esca [Sursa foto: Captură tv]

Andreea Esca: "Luam mașina și când mă întorceam o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o"

Printre alte amintiri, Andreea Esca a rememorat și momentul în care a luat mașina fără știrea părinților, apoi a parcat-o în același loc, pentru ca mama și tatăl ei să nu-și dea seama: "Mama mi-a spus, cred că aveam vreo 30 și ceva de ani, i-am mărturisit că luam mașina și când mă întorceam o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o. Eram rebelă. Mama și tata mi-au zis că și-au dat seama, pentru că nu puneam și benzină.", a mai spus Andreea Esca, în aceeași emisiune.

Andreea Esca [Sursa foto: Captură tv]

