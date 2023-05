Secretul pe care Lia Bugnar și Theo Rose l-au ținut ascuns mult timp! A ieșit la iveală abia acum ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat, între fosta lui Anghel Damian și actuala iubită a regizorului

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, însă în ultima perioadă, fanii șatenei au avut ocazia să-i vadă și talentul actoricesc, aceasta având un rol important într-un serial românesc, regizorul fiind chiar iubitul ei, Anghel Damian, iar scenaristă este fosta iubită a bărbatului, Lia Bugnar.

Ei bine, însă, un lucru care s-a aflat abia recent este că Lia Bugnar va interpreta un personaj, chiar în ultimul episod al sezonului 2 al serialului românesc, lucru care îi va surprinde pe fani, asta pentru că blondina a declarat în nenumărate rânduri că nu-și dorește să aibă un rol în această producție, conform Click.ro.

Mai mult decât atât, atunci când a fost întrebată despre Theo Rose, în numeroase interviuri, chiar scenarista a dezvăluit că nu o cunoaște pe artistă, însă pare că în realitate lucrurile stau diferit, căci cele două femei s-au intersectat pe platourile de filmare.

„Nu-mi doresc să apar în serial. Absolut deloc. Nu am avut dorințe din acestea sufocante în mine. Pentru că am îngrozitor de mult de scris, acasă, și n-aș avea timp. Mai joc prin spectacole de teatru, dar asta înseamnă că pleci de acasă trei ore. Ai jucat și ai venit, înapoi, acasă. O zi de filmare e o zi în care eu pot să scriu. Totuși, timpul în care noi scriem un sezon este extrem de scurt”, povestea Lia Bugnar, pentru sursa amintită anterior, în urmă cu câteva luni.

Ce a spus Anghel Damian despre relația cu Lia Bugnar

Lia Bugnar și Anghel Damian au format un cuplu timp de un deceniu, iar în urmă cu câteva luni, regizorul și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a făcut o serie de declarații despre relația pe care a avut-o cu scenarista, cu precizarea că din cuplul lor, el era cel matur, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce. Eu am câștigat primii mei bani făcând dublaje de desene animate, într-o epocă în care dublajele erau plătite serios. Aveam contract cu Disney. Am dublat și pentru TVR, Lion King, 101 dalmațieni… Era un dolar și jumătate replica. Erau mii de dolari, prin părinții mei primeam bani”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.