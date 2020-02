Cu mișcări de felină, cu forme de fotomodel, Ana Maria Manolache a devenit celebră ca dansatoare a maneliștilor, iar acum se bucură de expunerea pe care o are într-o emisiune care vrea să imite show-ul fenoment ”Puterea Dragostei”.

Doar că, spre surpriza multora, chiar dacă este implicată într-un show matrimonial, Ana Maria Manolache are un secret teribil. Mai exact, deși are doar 25 de ani, focoasa brunetă provenită din Oradea are un copil. O fetiță pe carem,m normal, o adoră... Dar fetița despre care vorbim și care poartă numele de Mădălina nu este chiar un bebelșuș, în ciuda vârstei fragede a mamei sale. Ba chiar, am putea spune, diimoptrivă, fiica frumoasei Ana Maria Manolache având, deja, 10 ani. Iar asta înseamnă că Ana Maria Manolache este una dintre femeile care la vârsta la care alte fete își fac planuri să intre la liceu, avea paerte de momente intime, ea rămânând însărcinată pe când abia intra în adolescență, în jurul vârstei de 14 ani.

Cu toate acestea, spun cunoscutele concurentei din show-ul matrimonail copiat după ”Puterea Dragostei”, Ana Maria Manolache nu regretă deloc că a devenit mamă pe când avea doar 15 ani și că a rămas gravidă la 14. ”spune una dintre prietenele apropiate ale frumoasei Ana Maria Manolache.

Ana Maria Manolache a tot cochetat cu show-urile TV

Ana Maria Manolache a fost, de-a lungul timpului, implicată în mai multe show-uri TV, culmea, toate cu subviect matrimonial. Nmai exact, acum doi ani, a fost una dintre participantele emisiunii prezentate de Biana Drăgușanu la Kanal D, ”Te vreau lângă mine”, iar acum participă la un reality show inspirat de ”Puterea Dragostei”, dar cu un succes infinit mai mic. Mai mult, de-a lungul timpului, Ana Maria Manolache și-a făcut un nume în lumea manelelor, ca dansatoare, ea apărând în videoclipurile unor artiști celebri din domeniu. Ajutată de fizicul ei, Ana Maria Manolache a fost subiectul și unor pictoriale fierbinți, ea impresionând pe toată lumea cu formele ei.