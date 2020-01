Vlăduța Lupău cântă de la 4 ani, însă anul acesta a dat lovitura. Cântăreața care are în vitrină un mare premiu la festivalul național ”Maria Tănase” este pe primele locuri în topurile muzicale și pe prima pagină a ziarelor cu o presupusă relație cu saxofonistul ei. Totuși, puțini sunt cei care știu cine este cu adevărat Vlăduța Lupău.

Citeste si: Nicoleta Luciu, peripețiile copilăriei. I-a furat banii mamei sale ca să-și cumpere dulciuri: "Am mâncat o bătaie…"

Citeste si: Vlăduța Lupău, prima reacție după ce Leo de la Strehaia a confirmat relația ei cu saxofonistul Armin Nicoară! „Ce mă distrez!”

Dar să o luăm cu începutul. Vlăduța Lupău mai are un nume de botez: Maria. Așadar, în buletinul fetei este scris numele complet: Lupău Vlăduța Maria. Și data nașterii are o semnificație aparte: este născută pe 8 martie 1991, așadar are 28 de ani (în curând va împlini 29 ani).

Vlăduța Lupău s-a căsătorit în toamna anului trecut cu Adrian Rus (25 ani), portar al echipei de fotbal CFR Cluj. La puțin timp au apărut zvonuri că aceasta nu i-ar fi foarte fidelă soțului și că ar avea în paralel o relație cu saxofonistul ei, Armin Nicoară.