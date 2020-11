Selly a dus-o pe iubita lui Smaranda în desert! Declarații exclusive

Selly și iubita lui, Smaranda

Deși știa că trebuie să treacă prin 3 testări PCR, Selly și iubita lui au așteptat cu nerăbdare să viziteze Emiratul. Dacă Smaranda mai fusese în Dubai anul trecut, alături de părinții ei, Selly avea să trăiască tot ceea ce înseamnă Dubai pentru prima data în viață.

Iar dacă în hotel a fost tratat VIP, surpriza și mai mare a venit odată cu experiența din deșert. Totul a început cu mașina 4X4 care i-a luat pe Smaranda și Selly din fața hotelului și s-a terminat seara, târziu, cu cina din tabăra situată în deșert. Surprizele s-au ținut lanț pentru cei doi: off-road pe dune, plimbare cu cămilele, mâncare tradițională servită pe perne – așa cum stau la masă beduinii, dansuri fabuloase, pictură cu henna și narghilea. “Toată experiența din deșert a fost absolut bombă! De la off road la tabără, la mâncarea de acolo și la dansurile extraordinare pe care nu le mai vezi aproape nicăieri în lume. Toată experiența aia a fost absolut fascinantă”, a declarant Selly în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

“Mă așteptam să fie așa cum am văzut pe Internet, dar evident că în realitate e de 10 ori mai intens. E o experiență senzațională pe care o recomand tuturor. Mai ales că Dubai-ul poate fi și un oraș affordable. Poate nu mulți oameni știu treaba asta, dar poate fi și un oraș accesibil. Există opțiuni și pentru clasa de mijloc, pentru oamenii cu venituri medii, să meargă și să viziteze, să vadă ce înseamnă cu adevărat Dubai-ul. A fost pentru prima dată când am fost și vă spun că e o experiență umitoare și e ceva ce trebuie să faceți în viața asta!”, a declarat Selly.

Adrenalină la maxim cu tiroliana

Deși nu este fan al înălțimilor, mai ales după experiența saltului cu parașuta, Selly și-a învins fricile și alături de iubita lui au trăit una dintre cele mai senzaționale experiențe din Dubai: cea mai lungă tiroliană urbană din lume. Astfel, de la o înălțime de 44 de etaje, cu o viteză de 80 de km. la oră, Selly a “zburat” deasupra Dubai, peste Dubai Marina, în 45 de secunde.

“De departe, cea mai extremă experiență pe care am trăit-o în Dubai a fost cea cu tiroliana. A fost înfricoșător și, în același timp, o experiență unică pe care nu cred că ai unde să o trăiești altundeva în lume. E ceva ce nu am trăit. A fost probabil a doua cea mai șocantă experiență din viața mea după saltul cu parașuta, dar cu siguranță mi-a placut mai mult decât saltul cu parașuta. A fost mult mai plăcută. Smără era moartă de frică înainte să sară. După ce a sărit, frica i-a trecut. Frica la mine a mai persistat câteva secunde, mi-a mai fost frică încă 5 secunde după ce am sărit… De fapt, de ce sa mint? Mi-a fost frică tot drumul, dar s-a mai diminuat pe parcurs.”

Uimitorul Dubai

Chiar dacă a fost mut în fața Burj Khalifa, în fața fântânilor de la Dubai Mall, a noii fântâni The Palm Fountain (intrată în Cartea Recordurilor pentru cea mai înaltă fântână din lume), la vederea Atlantis the Palm și Burj Al Arab cu ocazia călătoriei pe apă cu Yelloow Boats, la show-ul unic în lume ”La Perle”, Selly a fost uimit și mai tare de cu totul altceva: ”Cel mai mult în Dubai m-a uimit mentalitatea pe care

oamenii o au. M-a uimit atitudinea lor, faptul că ei consideră că nu există cuvântul imposibil în limba lor. Mi-a plăcut foarte mult determinarea lor și cred că avem multe lucruri de învățat de la Emiratele Arabe Unite. Oamenii din Dubai sunt extraordinar de amabili. Acesta e un alt lucru pe care l-am apreciat foarte mult în călătoria mea. Au o politețe și o amabilitate pe care nu le-am mai văzut de mult, am apreciat foarte mult acest luctru. Oameni foarte profesioniști și la chioșcuri și în mall și la hotel și în deșert. Oameni care înțeleg valoarea turismului, înteleg foarte bine ce fac acolo și pur și simplu asta se vede în tot ce se întâmplă în Dubai – de la zgârâie norii imenși pe care îi au la faptul că nu există gunoaie pe jos.”