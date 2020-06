Ce părere are Selly despre sistemul de educație: Despre corupție...

In articol:

Pe Selly toată lumea îl știe. Cei care îl urmăresc mai des știu cam care este părerea vloggerului despre școala din România. Nu de puține ori a spus că școala te pregăteșe pentru trecut, nu pentru viitor. Vloggerul crede că sistemul de educație are mari lacune și și-a spus toate nemulțumirile prin intermediul lui vlog.

Selly spune că cei 12 ani de școală nu l-au pregătit pentru viață

Andrei Selaru, pe numele lui real, a avut o părere vehementă în ceea ce privește materiile pe care le învățăm în școală. Selly crede că ar trebui să fie introduse ore de eduație financiară, educație sexuală, iar educația civică să nu mai fie o bătaie de joc.

„În momentul ăsta în care ai stat 12 ani în școală ai ieșit fără să știi prea multe lucruri despre lumea în care te învârți. Nu știi cum funcționează legile, nu știi cum funcționează taxele, nu ai făcut educație sexuală, nu ai învățat să acorzi primul ajutor într-o țară în care se moare atât de frecvent de la accidente rutiere. Nu ai învățat atâtea lucruri, dar ai învățat să faci derivate”, spune vloggerul.

Mai mult, tânărul absolvent spune că este important ca micii adulți să știe și care sunt legile cele mai importante.

„Poți să crezi mai mute promisiunile politicienilor când realizezi că ei spun deja lucuri imposibile. Noi votăm politicieni proști, ei nu fac nimic ca să reformeze sistemul, ba chiar îl îngroapă. De 30 de ani în învățământul din România s-au schimbat miniștri și probabil s-au schimbat combinațiile cu firmele care printează manuale, combinațiile cu firme de calculatoare care sunt vai de mama lor. Cât de important ar fi ca la școală să înveți cum se acordă primul ajutor. Poate face diferența între viață și moarte și îți ia 2 ore să o înveți. Eu am 18 ani și nu știu să ofer primul ajutor. Am stat 12 ani în școală, am învățat toate operele la română, dar dacă un om moare, nu știu ce să fac. Știu doar să sun la 112 și sper să ajungă la timp. Și știm cum e treaba asta cu ajunsul...”, a mai spus Selly.

Selly a luat BAC-ul cu note mari, dar uite ce părere are despre sistemul de educație: „Despre corupție de ce nu învățăm?”

Ajuns la capitolul istorie, și aici Selly a avut o grămadă de chestiuni de obiectat. Vloggerul spune că materia este învechită și ar trebui introduse în programa școlară probleme actuale ale societății, cum ar fi corupția.

„Din cauza corupției cade școala pe tine. Din cauza corupției s-au întâmplat niște tragedii imense. Să nu uităm câți tineri au murit la Colectiv și totuși în niciun manual școlar nu exită cuvântul 'corupție'. Nu se învață la școală deși ne afectează zi de zi... Noi la istorie trebuie să învățăm despre războaie (...), dar nu învățăm despre corupție, un fenomen mult mai actual. Credeți că din greșeală nu se învață lucrurile astea? Nu știu dacă ați observat, dar istoria se cam oprește după 1989, nu prea mai sunt multe pagini după asta în manualul de istorie”, a spus Selly printre multe altele.