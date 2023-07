Selly, aroganță de milioane la malul mării. Artistul și-a cumpărat un apartament în Mamaia și spune ce are de gând să facă cu el: „Are 102 metri pătrați”

In articol:

Selly este unul dintre tinerii de la noi care a devenit celebru și bogat încă de la o vârstă fragedă. Acum duce viața la care unii pot doar visa și dă lovitură după lovitură.

Una dintre cele mai mari realizări ale sale fiind cea mai recentă. Conform ultimul său anunț făcut public, tânărul a devenit proprietarul unui apartament de lux în Mamaia.

Selly, mândru de noua sa investiție

Inițial nu a oferit prea multe detalii dintre investiția de milioane pe care a făcut-o, dar acum a revenit în atenția tuturor și a vorbit, mândru nevoie mare, de reușita sa.

El spune că, deși are acum casa lui, tot cu chirie locuiește. Și asta pentru că nu are de gând să se mute din București.

Noua investiție fiind mai mult pentru a-și recupera banii ulterior ori pentru a se retrage acolo din când în când.

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația. Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly la Antena Stars.

Și dacă în privința asta nu știe ce să zică încă, dacă-l va scoate la închiriat sau îl va păstra pentru el, alte aspecte sunt deja clare și le-a făcut acum publice.

Tânărul artist se laudă și spune că investiția făcută este una extraordinară, căci din 2024, atunci când i se va preda apartamentul, va fi proprietarul unei locuințe de peste 100 de metri pătrați, cu vedere la mare, la etajul 13 și cu un balcon în care va avea loc să se lăfăie după propriile plăceri.

”Am cumpărat un apartament la mare, la Mamaia, e o vedere pe lateral cumva la mare, datorită acestui lucru vezi și apusul și răsăritul. Este un apartament foarte frumos, la etajul 13, într-un bloc care este acum în construcție, dar pot să spun că este un apartament de 102 metri pătrați de suprafață construită, are un balcon foarte generos, are vedere la mare și o să fie predat la finalul anului 2024, deci mai durează până este predat, dar proiectul este foarte interesant. Consider că am făcut o investiție foarte bună”, a mai spus vedeta.