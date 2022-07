Selly, de la vlog în apartament la milioane de euro: „M-am bucurat și de noroc”

In articol:

Chiar dacă este foarte tânăr, Selly face furori. Pe lângă cele trei milioane de abonați pe care i-a strâns pe canalul său de YouTube, acesta a reușit să adune o sumă frumoasă și în contul bancar: peste un milion de euro.

Totuși, craioveanul nu a avut parte mereu de câștiguri atât de mari. În cadrul unui video pe care l-a încăcat recent pe canalul său, Selly a dezvăluit cum a ajuns la primul milion.

„ Eu consider că meritul pentru activitatea din YouTube și din online, în general, nu e cauzat de noroc, e cauzat de muncă. Munca e principalul factor aici. Dar aș fi ipocrit să spun că nu m-am bucurat și de un noroc. Care a fost norocul? Norocul meu a fost timeing-ul, acesta e foarte important când vorbești de orice afacere, de orice chestie. (…) Eu am avut marele noroc de a începe să fac ceea ce fac acum încă din 2011 sau 2012. Ăsta a fost norocul meu. Eu eram foarte tânăr vloggingul abia începea și am avut unitatea de a învăța foarte rapid niște lucruri pentru că aveam și 10, 11, 12 ani și învățam foarte repede. Ăsta a fost norocul meu .” a povestit vloggerul.

Selly în timpul unei emisiuni. [Sursa foto: Captură YouTube]

Selly făcea doar 50 de dolari pe lună

Așa a început Selly, care avea atunci doar 12 ani să facă bani. Chiar dacă la acea vreme nu era vorba despre sume mari, youtuberul spune că satisfacția de a produce valută era colosală.

„ La vremea respectivă, primii bani însemnânau 50 de dolari după primul an de vlogging. Aveam 12 ani și am scos pentru prima dată de la bancomat cei 50 de dolari, 200 de lei. Erau banii mei. Cel mai tare sentiment! ” a declarat Selly.

Însă veniturile lui Selly au început să crească substanțial în următorii ani. Vlogger-ul spune că, treptat, acei 200 de lei s-au triplat.

„ Ajunsesem în 2014 să fac vreo 70 de dolari pe lună din YouTube. Pentru mine, la vârsta respectivă, erau bani mulți. (…) ”, spune vloggerul.

Euro [Sursa foto: PixaBay]

„În prima zi din clasa a IX-a de liceu am fost abordat de o casă de discuri”

Sumele mari de bani au început să apară în contul lui Selly abia după ce a ajuns la liceu și s-a mai maturizat. Vloggerul povestește că a renunțat să mai înjure în cadrul clipurilor sale și a început să facă conținut mai comercial. Acela a fost momentul în care a început să aibă colaborări cu branduri și să nu se mai bazeze doar pe câștigurile pe care le făcea de pe urma canalului său.

„ În prima zi din clasa a IX-a de liceu am fost abordat de casa de discuri Global Records, care sunt acum principalii mei parteneri, prieteni. La vremea aia era cea mai inovatoare casă de discuri, care făcea agenție de influenceri. Pe atunci mi-au dat un contract, dar nu era un contract foarte bun pentru mine. Eu mi-am negociat singur contractul, eu am citit singur pe net ce scria acolo. ”

Iar acela a fost doar începutul carierei de influencer a lui Selly.

„ Apoi am făcut trupa 5GANG și din 5GANG am făcut bani mulți, și atunci a fost o creștere explozivă. În 2018 am fost avion, la fel și în 2019. ” mai spune artistul.

Selly este pseudonimul sub care este cunoscutul vloggerul Andrei Șelaru. Tânărul este născut în Craiova și a început să posteze conținut pe YouTube înainte ca platforma să devină un HIT în România. În ultimii ani a fost protagonistul mai multor filme, a susținut concerte și a ajuns la inimile a milioane de oameni.