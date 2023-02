Selly, păgubit de un șofer de taxi: „Mi-au fost furate echipamente video de 5000 de euro” Care a fost deznodământul, după ce artistul a apelat la oamenii legii

In articol:

Selly se bucură în aceste momente de o vacanță luxoasă în Monaco. Doar că finalul de săptămână nu i-a adus numai relaxarea din locurile scumpe de peste hotare, ci și un moment de panică.

Artistul a trecut rapid de la extaz la agonie, după ce colegii din România l-au anunțat că a fost păgubit cu mii de euro.

Selly era să rămână fără o mare parte din investiția sa

După toată pățania, așa cum face de fiecare dată, fiind foarte activ în mediul online, Selly le-a spus tuturor ce a pățit.

Vedeta spune că a rămas fără aparatură necesară proiectelor pe care le face în online, după ce colegii lui au făcut un gest pe care-l fac în mod frecvent.

Pentru a trimite aparatura dintr-o parte în alta, tinerii au apelat la o firmă de ride sharing, moment în care, după ce au urcat totul în mașină, șoferul s-a făcut nevăzut.

Inițial a acceptat cursa, iar după ce s-a văzut cu o asemenea ”avere” în mașină, spune Selly, acesta a anulat-o și nimeni nu a mai putut da de urma lui.

”Fiți atenți ce s-a întâmplat astăzi! Mi-au fost furate echipamente video de 5000 de euro și ulterior înapoiate. Au fost furate de un șofer de o aplicație ride sharing. Cum s-a întâmplat?! Noi mai trimitem uneori diferite chestii... dacă cineva nu poate ajunge și trebuie să trimită anumite echipamente de la birou la filmare, sau la cineva acasă, mai folosim aplicații de ride sharing care au opțiunea delivery. Un domn, un șofer, a luat cursa, a venit să ridice echipamentele respective, era o cameră FX3 de vreo 4000 de euro, trepied, microfon, mai multe scule și după ce a plecat de acolo cu bunurile în portbagaj, șoferul a anulat cursa pe motiv că pasagerul nu s-ar fi prezentat”, povestește Selly, pe pagina sa de Instagram.

După dispariția misterioasă a șoferului de taxi, nici Selly, nici colegii lui și nici cei de la firma respectivă nu au mai putut da de șoferul cu pricina.

Astfel că, văzându-se în imposibilitatea de a-și recupera aparatura, s-a cerut ajutorul oamenilor legii. Așa se face că în doar câteva ore, polițiștii l-au depistat pe șoferul fugar și au recuperat toate aparatele lui Selly, pe care colegii acestuia le-au și primit înapoi.

În fața organelor de poliție, Selly spune că șoferul a mărturisit că, de fapt, nu a furat nimic, așa zisa dispariție a lui fiind cauzată de o problemă a aplicației de taxi.

Lucru pe care tânărul artist nu l-a crezut nici măcar a secundă, dar prin care, subliniază el, cu toții au avut ceva de învățat.

De acum încolo, deși făceau asta frecvent fără a avea vreo problemă, nu își vor mai trimite aparatura prin acest mod, ci se vor asigura că o vor transporta chiar ei totul, mai ales când la mijloc este vorba de ceva atât de scump.

”Nu mai putea fi contactat prin aplicație, nu se mai putea face nimic. Am contactat aplicația respectivă, am scris la support, cei de la support au încercat și ei să îl contacteze, ne-au spus că nu reușesc, au încercat și telefonic, și prin aplicație și ne-au încurajat să sunăm poliția, ceea ce au și făcut cei din echipa mea. S-au dus la secția de poliție cea mai apropiată, au depus o plângere, poliția s-a mișcat foarte bine și le mulțumim foarte mult. În nici două ore au găsit șoferul. Șoferul până la urmă s-a prezentat la secție, a înapoiat bunurile și, mă rog, a motivat că a avut o problemă cu aplicația... Nu ține. În fine, e bine că a returnat echipamentele, sunt intacte, am învățat și noi o lecție, că există aceste riscuri, să nu mai trimitem echipamente de 4000-5000 de euro”, mai spune Selly.