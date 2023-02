Selly, polițist pentru 24 de ore: „Mă așteptam să trag mai bine” Artistul și Alexandru Bogdan, uimiți de ce se întâmplă, de fapt, în această meserie

In articol:

Selly este implicat în o mulțime de proiecte, iar unul dintre ele este ca, în mod periodic, să încerce o nouă meserie, pentru a vedea ce i se potrivește, în caz că ceea ce face acum nu îi mai aduce profit.

Astfel că până acum a făcut multe, a fost vânzător, măturător, bucătar, shaormar și lista poate continua, dar acum a mers la un alt nivel.

Selly și Bogdan Alexandru au îmbrăcat haina de om al legii

Alături de invitatul său, actorul Alexandru Bogdan, vloggerul a intrat în Poliție pentru o zi. Împreună și-au făcut debutul la Câmpina, acolo unde au văzut ce înseamnă trezitul la ora șase dimineața, sportul făcut în aer liber, indiferent de vreme, munca de sector, dar și seriozitatea meseriei de om al legii.

Și tot de acolo, după cele învățate, Selly a venit și cu un sfat pentru cei care încalcă legea, pentru a nu-și complica și mai mult viața.

”Noaptea am dormit-o la căminul Școlii de Poliție de la Câmpina, iar la 6 dimineața au intrat peste noi cu niște bătăi în ușă atât de puternice încât am crezut că sunt infractor, nu viitor polițist. Credeați că o să mă vedeți vreodată în uniformă de polițist? Mamă, e foarte serioasă treaba! Vom face un training de condus prioritar, să învățăm cum să conducem atunci când ai pe bune o urgență și trebuie să ajungi undeva. Am ajuns și în poligonul de tragere. Sunt un pic dezamăgit, după armată, mă așteptam să trag mai bine… La sala de sport am învățat cum să ne apărăm și cum să imobilizăm suspecții. Am un singur sfat după această scurtă sesiune: orice ați fi făcut, cel mai bine e să cooperați, pentru că nu are niciun sens să complicați situația”, a spus Selly, în online.

Ulterior, după primele lecții învățate în școală, cei doi au intrat direct în pâine, cum s-ar spune. Astfel au ajuns la Secția 1 de Poliție din București, acolo unde, după instructaj, au ieșit în trafic.

Au dirijat traficul, au făcut verificări, au aplicat amenzi și chiar au pus în scenă o urmărire, pentru a arăta tuturor ce înseamnă munca și promptitudinea oamenilor legii.

”De la Câmpina am plecat direct la București, la Secția 1 de Poliție, unde ni s-a explicat ce avem pe ordinea de zi în calitate de polițiști: activități precum dirijatul traficului în intersecții, stat cu aparatul RADAR, oprit mașini și dat amenzi sau acțiuni de urmărire, unde treburile au devenit rapid foarte serioase”, a mai adăugat vedeta.

După toată această experiență, unică în viața lor, Selly și Bogdan au spus la unison că meseria de polițist nu este deloc una ușoară și că trebuie făcută cu mult patos, așa cum au văzut timp de 24 de ore la colegii lor.

”Noi am învățat cât de grea este munca de polițist și ne-am dat seama de ce trebuie să respectăm mult mai mult Poliția. Nu este simplu!”, a conchis artistul.