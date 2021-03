Selly, prima reacție după petrecerea de ziua lui în urma căreia a fost amendat: ”Ușor! Că prea v-ați încordat așa!”

In articol:

Petrecerea organizată de Andrei Șelaru a devenit un subiect extrem de controversat în showbiz-ul românesc, după ce în mediul online au apărut imagini din timpul evenimentului privat. Pe lângă prietenii apropiați ai lui Andrei Șelaru au fost prezenți și Tzanca Uraganul și Costel Biju, împreună cu formațiile lor.

Ei bine, din acel punct a pornit un întreg scandal mediatic. Selly a fost criticat mai mult pentru faptul că i-au cântat doi maneliști la petrecere și mai puțin pentru că a încălcat regulile impuse de autoritățile române pe timp de pandemie. Ba mai mult decât atât, celebrul vlogger a primit și o amendă în urma party-ului pe care l-a dat.

Selly a publicat o serie de filmulețe în care a fost surprins petrecând alături de invitații săi, „ca la 20 de ani”. Artistul a ținut să le mulțumească fanilor prin intermediul unui mesaj.

„ La noapte fac 20 de ani și am 20 de milioane de motive să fiu fericit. Vreau să fac o declarație de dragoste pentru toți fanii mei. Sunteți cei mai tari. Vă pup și vă iubesc pe toți”, a scris Selly pe Instagram.

„ În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat, până la acest moment, proprietarul societății, un participant și organizatorul evenimentului.Aceștia au fost sancționați contravențional, conform prevederilor Legii nr.55/2020, cu amenzi în valoare de 15.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală”, se arată într-o informare a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

Selly, prima reacție

Selly a oferit și un răspuns pentru cei care l-au criticat în urma petrecerii pe care a organizat-o. „Eu am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Eu chiar cred că pandemia asta există și chiar trebuie să avem grijă. Nu poliția face legea, poliția doar aplică legea și în cazul ăsta oamenii legii doar și-au făcut meseria: au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Ei nu au venit acolo. Ei s-au prins abia a doua zi pe la 6 seara când au văzut filmulețe de pe Tik Tok și m-au sunat. Problema e legea. Legea e foarte stupidă, pentru că ar trebui să fie aceeași pentru toți. Și cum e aceeași pentru toți când toate cublurile sunt pline. În club e voie, dar într-o casă imensă cu o curte imensă e ilegal. Pandemia asta durează de un an. Nu-mi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii de ziua de naștere”, a explicat Selly, într-un vlog.

Selly și Tzanca Uraganul[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, tânărul spune că a fost criticat pentru faptul că îi plac manelele. „De-asta îmi dă mie lumea în cap. Cum să îmi fie rușine că a venit să-mi câte un om care cântă atât de frumos? Gusturile nu se discută. Toată lumea spune că nu ascultă manele, dar topurile sunt full de manele.(...) Ușor! Că prea v-ați încordat așa! Am 20 de ani. O dată faci 20 de ani în viața asta. Mulți dintre ăștia de 40 de ani care acum stau și mă judecă pe mine și sunt așa elitiști și cu nasul pe sus, când erau de vârsta mea la 20 de ani scuipau semințe în fața blocului și habar n-aveau pe ce pământ trăiesc. Și într-adevăr când aveau ei 20 de ani nu veneau maneliștii să le cânte că n-aveau bani nici să treacă strada, dar ascultau manele la casetofon în fața blocului”, a mai spus Selly.