Selly, surpriză uriașă pentru iubita lui! Smaranda nici nu știe ce o așteaptă: "Avem planuri mari" | EXCLUSIV

Selly nu mai are nevoie vreo prezentare, căci trupa din care a făcut parte, filmele pe care le-a realizat și proiectele din televiziune și online l-au făcut cunoscut la scară largă.

Deși are doar 22 de ani, artistul a reușit ce mulți pot doar visa: să ducă o viață fără lipsuri, să fie celebru și să își îndeplinească fiecare dorință.

Selly, planuri mari cu iubita lui, Smaranda

Selly ne-a dezvăluit că are planuri mari cu iubita sa. Mai mult decât atât, consideră că secretul unei relații atât de frumoase este faptul că au meserii diferite.

"Suntem de 5 ani un cuplu, ne înțelegem foarte bine, ne iubim foarte tare și avem planuri mari. E surpriză. Urmează să mergem împreună în vacanțe. Nu o să o iau în fața camerei, ea are drumul ei în viață, e viitor medic, are foarte mult de învățat și cred că dacă am fi în același domeniu, nu ne-am înțelege atât de bine. Suntem în domenii separate și de asta cred că și durează relația noastră atât de bine. Nu mă enervează întrebarea cu nunta, copilul, dar e o întrebare la care nu am un răspuns, așa că puteți să întrebați că eu nu știu să vă răspund, că nici eu nu știu să îmi răspund mie la întrebarea asta.", a declarat Selly, pentru WOWnews.

Selly spune că s-ar descurca și fără succesul de care se bucură azi

Pentru toate astea a muncit pe măsura satisfacției de acum, dar spune că nu vrea să se oprească aici. Pentru că a lansat un proiect în online prin care încearcă diferite meserii și mulți ar spune că le-a făcut pe toate, ei bine, artistul contrazice această idee și vine cu noi provocări.

Una dintre ele este chiar dorința, poate cea mai arzătoare, de a ajunge să facă un proiect în Dubai, în cea mai înaltă clădire, care măsoară 828 de metri înălțime.

Pe lângă asta, Andrei Șelaru, așa cum îi este numele în buletin, spune că de departe cea mai grea meserie pe care vrea să o încerce este aceea de a trece în spatele camerei de filmat. Pentru o zi, spune el, vrea să nu mai fie vedetă, ci să fie omul care este pe urmele persoanele publice și care știe tot ce se învârte în lumea mondenă.

“Întotdeauna am încercat să îmbin divertismentul și caterinca cu niște mesaje și sfaturi, mai ales unde am putut să dau mai departe, să ajut, din experiența mea limitată de viață. Vreau să ajung să filmez în Burj Khalifa, în Dubai, să schimbăm paratrăsnetul. Vreau să fiu reporter pentru o zi, să fiu prezentator TV și multe altele. Sunt multe de făcut. Cred că este greu să te documentezi mereu despre toate vedetele, chiar cred că este o meserie grea. (n.r. ca reporter)”, a spus Selly, conform Ego.ro.

