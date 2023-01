Semifinaliști America Express 2023. Echipele calificate în semifinala de la America Express, sezonul 5

In articol:

Semifinaliști America Express 2023. Vezi care sunt cele trei echipe care s-au calificat în semifinala de la America Express, sezonul 5, având o șansă la marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Semifinaliști America Express 2023

Deznodământ incredibil la America Express 2023! Se pare că în acest an, trei echipe din cele nouă echipe sunt mai aproape de marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Deși semifinala emisiunii America Express este programată să se difuzeze peste câteva luni, s-a aflat cine sunt semifinaliștii reality show-ului care s-a filmat în America Latină.

Echipele formate din Cătălin și Doina Teodoru, Andre, dar și Cătălin Bordea și Nelu Cortea, ajung semifinaliste la America Express 2023, potrivit paginii de Instagram, Viperele Vesele.

Cine sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea de la America Express 2023

Cătălin Bordea se numără printre cei mai cunoscuți comedianți din România. Bordea s-a născut pe 16 decembrie 1984 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale' din București.

Timp de 10 ani, Bordea a avut rolul de coprezentator la emisiunea „Un show păcătos” și mai apoi „Xtra Night Show” de la Antena Stars, alături de Dan Capatos.

Recent, Cătălin Bordea a povestit despre mama sa, care a rămas însărcinată la doar 16 ani și despre tatăl său, că l-a abandonat într-un autobuz pe când avea

numai 2 ani.

Nelu Cortea, pe numele său întreg Ioan Mihai Cortea, are 36 de ani și este de profesie actor și comediant. Cortea provine din Cluj-Napoca, acolo unde are și o casă de care are mare grijă și unde îi face multă plăcere să-și petreacă timpul. Înălțimea actorului este de 1,87 m, iar greutatea de aproximativ 84 kg.

Nelu Cortea a participat la mai multe distribuții, după ce a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală si Cinematografică din București. În prezent, Cortea este coleg cu Cătălin Bordea, iar pe cei doi îi leagă și o frumoasă prietenie.

Pe lângă prietenia cu Cătălin Bordea, Nelu Cortea este apropiat și de comediantul Micutzu, cu care face adesea show-uri.

Cine sunt Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru de la America Express 2023

Cătălin Scărlătescu are 49 de ani și se numără printre marii chefi bucătari ai României. Acesta are propria afacere, iar de-a lungul timpului a fost jurat în cadrul mai multor show-uri culinare precum: „Master Chef”, „Chefi la Cuțite” și „Chefi fără limite”.

Iubita lui, Doina Teodoru are 32 de ani și este o talentată actriță care a intrat în atenția presei odată cu participarea la emisiunea iUmor, unde a și câștigat un sezon. Astfel, Doina a fost cooptată de către juratul Mihai Bendeac în proiectul său, „Băieți de oraș”. Acolo, Doina a avut rolul unei moldovence focoase pe nume Renata.

Deși îi despart 17 ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt fericiți și împliniți, astfel că, la începutul relației lor, marele chef bucătar a declarat: „Este o relație specială și frumoasă... Și așa vreau să rămână”.

Cine sunt Cătălin Andre de la America Express 2023

Andreea Antonescu și Andreea Bălan formează una dintre cele nouă echipe de la America Express 2023. Cele două cântărețe sunt fondatoarele celebrei trupe ANDRE și sunt foarte bune prietene.

Andreea Antonescu are 39 de ani, este de loc din Galați și cântă de la vârsta de 6 ani. Artista are o fetiță, iar o bună parte din viață și-a trăit-o în Statele Unite ale Americii.

Andreea Bălan are 37 de ani și este o cântăreață de succes. Artista are două fetițe cu actorul George Burcea și este jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”.

Deși odată cu destrămarea trupei ANDRE relația de prietenie dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-a răcit, ulterior, cele două și-au reluat prietenia, dar și proiectul care le-a adus făcut cunoscute.

