Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Vezi cine sunt concurenții care s-au calificat în semifinalele show-ului culinar, Chefi la cuțite, sezonul 10.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022

În semifinalele Chefi la cuțite, sezonul 10, s-au calificat nouă concurenți din cele trei echipe conduse de: Chef Bontea, Chef Scărlătescu și Chef Dumitrescu.

Mai exact, din echipa lui Chef Sorin Bontea s-au calificat patru concurenți: Florica Boboi, Gabriel Drăgușanu, Paco Quintanar și Gigi Burger.

Din echipa lui Chef Florin Dumitrescu s-au calificat trei concurenți în semifinalele Chefi la cuțite 2022: Oxi, Raluca Todea și Dan Maniciu.

În timp ce din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu s-au calificat doar doi concurenți în semifinalele Chefi la cuțite 2022: Mădălina Cafadaru și Adrian Stroe.

Finala Chefi la cuțite, sezonul 10, va avea loc joi, 1 decembrie, iar atunci telespectatorii vor afla cine a câștigat Chefi la cuțite 2022.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Mădălina Cadafaru

Mădălina Cafadaru are 43 de ani și lucrează ca bucătar în București. A plecat în Dubai în speranța că-și va schimba stilul de viață, unde a și stat timp de 18 ani.

Cel mai mare impediment al său a fost învățarea limbii arabe, conștientă fiind că nu va câștig cine știe ce bani dacă nu cunoaște araba. Într-un an, a reușit să învețe limba și să ocupe o funcție respectabilă.

„Am luat un caiet. Scriam într-o parte română, într-o parte arabă și ce înseamnă. Deci eu trebuia să învățat arabă, neapărat! Plângeam și plângeam pentru că eram și singură, când nu ai pe cineva care să-ți ridice moralul, îți mai cade moralul, vrei, nu vrei”, a povestit concurenta în preselecții.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Adrian Stroe

Adrian Stroe este un bucătar cu o vastă experiență, în vârstă de 34 de ani și lucrează în prezent ca chef bucătar la un restaurant local.

Este originar din Râmnicu Vâlcea, însă, de începuturile sale în bucătărie, a ales să călătorească mult și să învețe secrete din fiecare gastronomie. În Italia a plecat ca să învețe să facă paste și a stat patru ani acolo. A primit o ofertă grandioasă în Germania, unde a devenit șef de bucătărie și a putut să-și formeze propria echipa, aducându-și din orașul natal bucătari și ajutor.

„Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț, mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a povestit Adrian Stroe în preselecții.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Florica Boboi

Florica Boboi, concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 10, are 37 de ani și este din Maramureș. În prezent, Florica Boboi locuiește în Franța împreună cu familia, de aproximativ 8 ani și este împreună cu soțul său de 21 de ani.

Florica Boboi practică meseria de bucătar, o pasiune desăvârșită și fără limite pentru ea. Pe lângă profesia sa de suflet, Florica Boboi este și organizator de evenimente în Paris.

Florica Boboi se numără printre concurenții emisiunii Chefi la cuțite, făcând parte din echipa lui Sorin Bontea. Aceasta a reușit să treacă de preselecții, impresionând chefii cu o rețetă personalizată de risotto cu fructe de mare.

Florica a fost eliminată în bootcamp, dar a primit a doua șansă datorită unei amulete a lui Chef Cătălin Scărlătescu. Cu ajutorul amuletei, acesta a readus în concurs 4 concurenți eliminați, Florica Boboi fiind repartizată astfel în echipa lui Chef Sorin Bontea.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Gabriel Drăgușanu

Gabriel Drăgușanu face parte din echipa lui Chef Sorin Bontea, numărându-se printre concurenții care au primit tunici de culoarea aurului alb la show-ul culinar „Chefi la Cuțite” 2022.

Gabriel Drăgușanu are 36 de ani, este de profesie bucătar și vine din Germania. Concurentul are o poveste de viață impresionantă: s-a născut la Târgoviște, părinții săi locuiesc în Roman, iar el are domiciliul în Ilfov.

La intrarea în compețiția Chefi la Cuțite 2022, Gabriel Drăgușanu le-a dezvăluit chefilor cum a ajuns să se apuce de gătit și ce ocupație mai avea pe lângă cea din bucătărie. Concurentul a mărturisit că a trecut prin clipe complicate, iar toți cei trei jurați au rămas șocați când au aflat că Gabriel a fost dealer de droguri în adolescență.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Paco Quintanar

Francisco Quintanar Angulo, a cărui poreclă este Paco, provine din Palma de Mallorca, Spania și face parte din echipa lui Chef Sorin Bontea.

Francisco Quintanar Angulo a venit în preselecțiile Chefi la Cuțite 2022 alături de iubita sa, ce a părăsit competiția în etapa bootcamp-ului. Concurentul a ales să prepare o rețetă spaniolă, numită Milhojas de bacalao, cu care a dat pe spate toți cei trei jurați. Paco a povestit că nu a făcut nicio școală de bucătari, ci că a învățat totul de unul singur.

Francisco Quintanar Angulo a ales să participe la show-ul culinar „Chefi la Cuțite” 2022 alături de iubita sa, Dana. Paco a povestit că este căsătorit cu partenera sa de peste 20 de ani și că au lucrat pentru o bună perioadă în Spania.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Gigi Burger

Gheorghe Nicolae de la "Chefi la Cuțite 2022" are 28 de ani și provine din Ploiești. Concurentul are o afacere în domeniul HoReCa, mai exact un fast-food cu burgeri, potrivit a1.ro.

Gigi Nicolae a povestit că mai are un frate cu care era adesea comparat de profesori: „Provin dintr-o familie normală. Am un frate mai mare decât mine. M-a ajutat mereu când eram mic la școală, mie neplăcându-mi chiar atât de mult școala.

Întotdeauna profesorii ne comparau și îmi spuneau „Nu ca ești fratele tău”, dar m-am descurcat și am reușit totuși să fac 12 clase.”, a povestit concurentul Chefi la Cuțite.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Roxana Crudu

Roxana Crudu sau Oxi, așa cum i se spune, are 31 de ani, este de loc din Constanța, însă în prezent locuiește în Germania, iar de profesie este bucătar. Aceasta a fost prima concurentă care a primit o tunică din partea lui Chef Florin Dumitrescu, demonstrând atât în preselecții, cât și în cele două etape ale bootcamp-ului că este un bucătar valoros cu un potențial deloc de neglijat.

„Are tot ce caut eu la un concurent”, a spus juratul conform a1.ro. Oxi a venit tocmai din Germania pentru a participa la Chefi la Cuțite și speră să plece acasă cu marele premiu. Concurenta a fost însoțită în prima etapă a concursului de o bună prietenă care i-a fost sprijin mai bine de opt ani.

Tot atunci, Roxana Crudu a dezvăluit detalii din viața sa. Se pare că aceasta a debutat în lumea gastronomiei peste hotare, acolo unde s-a angajat inițial într-un restaurant care gătea doar burgeri.

De altfel, concurenta s-a prezentat inițial în fața celor trei chefi cu un burger cu semințe de canabis, creat chiar de ea pentru un restaurant din Germania.

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Raluca Todea

Raluca Luciana Todea are 42 de ani, vine din Deva, iar de profesie este antreprenor. Concurenta face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, deși în preselecții și-a manifestat dorința de a ocupa în loc în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, pe motiv că acesta „scoate untul din concurenți”.

Raluca Todea a obținut trei cuțite în prima etapă a concursului, urmând să îi impresioneze constant pe jurați cu preparatele sale culinare. În ceea ce privește viața sa, Raluca a mărturisit că a fost o lungă perioadă director de vânzări într-o companie de îmbrăcăminte, însă nașterea fetiței sale a făcut-o să se reprofileze, pentru a putea să îi acorde micuței tot timpul din lume: „Datorită copilului am renunțat la vânzări. Plecam luni, veneam vineri…Să nu îți vezi copilul când face primul pas, când râde, nu știu, pentru o mamă este un lucru mare. Atunci am ales varianta a doua, bucătăria, pasiunea mea.”

Semifinaliști Chefi la cuțite 2022. Dan Manciu

Dan Manciu are 32 de ani și este bucătar. Concurentul de la Chefi la Cuțite, sezonul 10, i-a cucerit pe cei trei jurați, chef Cătălin Scărlătescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, cu abilitățile lui de bucătar. Astfel, motivația puternică și talentul în ale gastronomiei l-au făcut pe juratul Dumitrescu să îl aleagă în echipa sa: „Gătește bine, gătește cu gust, foarte puternic. Sper să fie așa cum îl simt eu că e, și anume: luptător, sensibil și bucătar”, a dezvăluit chef Florin Dumitrescu despre Dan Manciu, scrie a1.ro.

Concurentul sezonului 10 nu se află la prima participare la show-ul culinar Chefi la Cuțite, acesta participând și în sezonul 9. Însă, din cauză că a ieșit pozitiv la Covid-19, Dan Manciu nu a putut fi prezent la probele din bootcamp: „Sezonul trecut am trecut de audiții, am luat cele trei cuțite, dar înaintea bootcamp-ului testul meu Covid a fost pozitiv.”, a mărturisit concurentul.

