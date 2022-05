Semifinaliști Românii au Talent 2022. Vezi cine sunt cei 24 de SEMIFINALIȘTI de la Românii au Talent, sezonul 12 FOTO

In articol:

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Vezi cine sunt concurenții care s-au calificat în semifinalele emisiunii Românii au Talent, sezonul 12.

Semifinaliști Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.

1. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alexandra Croitoru

Alexandra Croitoru de la Românii au Talent, sezonul 12, are 15 ani și locuiește în București. Concurenta de la Românii au Talent 2022 are o poveste de viață interesantă, care i-a impresionat pe jurații emisiunii.

Însă marele talent al concurentei de la Românii au Talent 2022 este vocea, iar asta a propulsat-o în semifinala emisiunii.

Impresionat de vocea Alexandrei, Dragoș Bucur a apăsat butonul auriu, iar astfel concurenta a devenit semifinalistă.

Citeste si: Când va avea loc Marea Finală Românii au Talent 2022? Vezi cine sunt concurenţii care s-au calificat în semifinale

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alexandra Croitoru [Sursa foto: Captură TV]

”Eu cred că fiecare dintre noi ajungem acolo unde suntem ca rezultat al vieții pe care o ducem și a experiențelor prin care trecem. Tu ai spus că ești adoptată, dar eu cred că asta este parte din viața ta, cu bune și cu rele. Vine cu un bagaj emoțional puternic pentru tine, vine cu niște traume, frustrări și întrebări care sigur te vor măcina toată viața...

Muzica pe care am auzit-o, momentul este format din vocea ta, din felul în care arăți, din cuvintele pe care le-ai spus, din emoția pe care ai transmis-o. Ești un om extraordinar! Ținând cont de toate lucrurile astea...eu cred că trebuie să mergi direct până în capăt”, a spus Dragoș, iar mai apoi a apăsat butonul auriu.

2. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă

Gabriela Dincă este al optulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12. Andi Moisescu a apăsat butonul auriu, fascinat fiind de numărul de dans, gimnastică și balet al concurentei de la Românii au Talent 2022.

Gabriela Dincă de la Românii au Talent, sezonul 12, visează să devină o mare gimnastă și să reprezinte România cu mândrie. Concurenta de doar 10 ani provine dintr-o familie patru copii și o mamă contabilă, care acum se ocupă de creșterea și educația lor.

Citeste si: UDI Team, al zecelea Golden Buzz de la Românii au Talent 2022, au fost descalificați

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă [Sursa foto: Captură TV]

”La un moment dat în timp ce făcea niște elemente care m-au dus cu gândul la gimnastică m-am gândit cum ar fi să o avem în față pe viitoarea Nadia... dar dacă m-a surprins ceva cu adevărat este că nivelul la care execuți și grația pe care ai reușit să o exprimi la doar 10 ani este incredibil.

Aș vrea să invit o prietenă de-a mea, o cheamă Maria, care visează să ajungă tot gimnastă și dacă tăticul e de acord..”, moment în care Andi Moisescu și Maria, fetița lui Bobonete, au apăsat împreună Golden Buzz.

3. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Aurel Niamțu

Aurel Niamțu are 72 de ani și a venit la Românii au Talent, sezonul 12, ca să cânte. Concurentul Românii au Talent 2022 i-a impresionat pe jurați cu vocea sa, dar mai alesa pe Andra, care a apăsat Golden Buzz și l-a trimis pe concurent direct în semifinala competiției de la Românii au Talent, sezonul 12.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Aurel Niamțu [Sursa foto: Captură TV]

”A fost așa de frumos și în momentul ăsta nu mai e nevoie de alte cuvine decât din toată inima apăsăm împreună...Felicitări, ne vedem direct în semifinală”, a spus Andra, după care a apăsat pe butonul auriu alături de Mihai Bobonete.

4. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Darius Mabda

Darius Mabda are 13 ani și este din Oradea, însă studiază la o școală de coregrafie din Cluj. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a muncit un an și și-a făcut singur coregrafia pe care a prezentat-o pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz-ul pentru a doua oară la Românii au Talent, sezonul 12. Noul jurat al emisiunii a rămas uimit de talentul, dar și munca pe care Darius Mabda a depus-o în cei cinci ani de când dansează.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Darius Mabda [Sursa foto: Captură TV]

Astfel, Darius Mabda a intrat direct în semifinala de la Românii au Talent 2022, având o șansă la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

”Darius, sunt uluit de performanța ta, sunt uluit de ce s-a întâmplat în momentul ăsta pe scenă la Românii au Talent, nu știu de unde ai venit, nu știu cum există un copil ca tine, dar mi-ai umplut inima de bucurie. Îți urez mult succes în continuare, dar aș vrea să știi că tot timpul, în orice ipostază a carierei tale te vei afla, eu vreau să fiu în spatele tău și să te ajut măcar cu o vorbă bună și până atunci tot ce pot să îți dau este un Golden Buzz”, a spus Mihai Bobonete, iar mai apoi a apăsat butonul auriu.

4. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Bianca Mihalcea

Bianca Mihalcea are 16 ani și vine din Târgu Neamț. Concurenta a obținut al cincilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2022, după ce Andi Moisescu a apăsat butonul auriu.

Astfel, concurenta de la Românii au Talent 2022 a intrat direct în semifinala competiției, având o șansă la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Bianca Mihalcea [Sursa foto: Captură TV]

”Absolut superbă, Bianca! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că din popping și breaking se poate obține atâta emoție. Reprezentația ta de astăzi este extrem de încărcată de emoție, iar asta nu arată decât că tu ești un dansator desăvârșit. A venit momentul decisiv al votului și o să-l rezolv eu rapid”, a spus Andi Moisescu, după care a apăsat pe butonul auriu.

6. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola

Martina Meola are 8 ani și vine din Republica Moldova. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în emisiune cu un moment spectaculos de pian, care i-a surprins pe jurați, dar și pe cei doi prezentatori, Smiley și Pavel Bartoș, care au apăsat pe butonul auriu și au trimis-o pe micuță în semifinala concursului Românii au Talent 2022.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola [Sursa foto: Captură TV]

Jurații, dar și prezentatorii au fost de-a dreptul cuceriți de talentul special al concurentei, care are doar 8 ani.

”Șocant a fost cât de bine cânta la vârsta de 8 ani, cu câtă viteză, cu câtă precizie...A fost o seară în care doi tătici de fete au dat un mare Golden Buzz”, a spus Smiley.

7. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Raisa Radu

Raisa Radu are 12 ani și vine din Slobozia. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a impresionat pe jurați cu vocea sa minunată, dar mai ales pe Mihai Bobonete, care a lăcrimat și a apăsat pe butonul auriu, care a trimis-o pe Raisa în semifinala de la Românii au Talent 2022.

Cine este Ionela Marin, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Soprana a ridicat publicul în picioare

Raisa Radu [Sursa foto: Captură TV]

”Nu înțeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult și cred că și pe mulți de acasă. Tu care cânți muzică așa cum ai cântat tu și o piesă de genul ăsta, o transmiți sută la sută, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici nu am auzit instrumentele, am auzit doar vocea și vocea ei se ducea mai mult de percepție, nu știu cum să vă spun.

Și background-ul meu pe care vi l-am spus cu soția, cu povestea mea de iubire, nu mai are legătură. Totul este despre momentul ăsta care m-a răscolit total. La 12 ani, datoria mea e să spun lumii, fiți atenți la fata asta, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriți mult mai mult decât patru de DA”, a spus Mihai Bobonete, după care a apăsat butonul de Golden Buzz.

8. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis

Alex Dowis are 42 de ani și este originar din Cehia. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a prezentat un număr spectaculos de artă stradală, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

Smiley și Pavel Bartoș și-au folosit Golden Buzz-ul pe concurentul care a desenat cu lanterne la Românii au Talent 2022.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Unde s-a mutat Alina Sorescu după ce a anunțat divorțul de Alexandru Ciucu! Locuința valorează o avere- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Prezentatorii, dar și jurații emisiunii Românii au Talent, sezonul 12 au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentului de origine cehă: ”Alex, sunt recunoscător că mă aflu aici în seara asta și am văzut ceea ce ne-ai prezentat. Bravo, felicitări!”, a spus Bobonete.

”Tu ești Golden Buzz-ul nostru”, i-a spus Bartoș lui Alex Dowis.

9. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Emanuel Ion

Emanuel Ion are 16 ani și vine din satul Nazarcea, județul Constanța. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, este nevăzător din naștere, însă are un dar deosebit, acela de a cânta la instrumente muzicale.

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 12, au rămas impresionați de talentul concurentului nevăzător, însă Andra a fost cea care a apăsat butonul auriu și l-a trimis pe Emanuel, direct în semifinala competiției.

”L-am ascultat pe Emanuel și în timp ce cânta, îmi imaginam un băiat care a venit legat la ochi să facă spectacol. Gândiți-vă la imaginea asta, că practic el a venit legat la ochi. Eu în fața momentelor de genul ăsta, care mă lasă total fără niciun cuvânt, pot doar să mă bucur pentru concurent și să îl răsplătesc cu ce am mai bun”, a spus Andra, după care a apăsat Golden Buzz.

După ce a apăsat pe butonul auriu, Andra s-a dus pe scenă și l-a îmbrățișat pe Emanuel, care izbucnise în lacrimi de fericire.

”Eu am fost așa de emoționată când am apăsat butonul, evident că m-am dus pe scenă și l-am luat în brațe și i-am mulțumit pentru ce ne-a oferit. Mă bucur că am apăsat acest buton și că am putut să îl fac fericit. E un exemplu, e un mesaj tare frumos pentru oamenii care au căzut și nu mai știu să se ridice”, a mai spus Andra.

10. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Anamaria Buțurca

Anamaria Buțurcă, semifinalista de la Românii au Talent 2022, are 23 de ani și vine din Arad, însă în prezent studiază la Facultatea de Muzică din Timișoara.

Semifinalista de la Românii au Talent, sezonul 12, a moștenit talentul muzical din familie. Mama sa este altistă, tatăl său cântă la pian, iar sora sa este mezzo-soprană. Prima dată, Anamaria Buțurcă a cântat la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, iar mai apoi la un cor de copii.

Ana Maria Buturca [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă muzică, Anamaria Buțurcă, semifinalista de la Românii au Talent 2022, mai studiază și la Școala de Asistenți din Arad, fiindcă vrea să îi ajute pe oameni și să le fie alături.

Anamaria Buțurcă a impresionat jurații cu vocea sa în audițiile de la Românii au Talent, sezonul 12, și de aceea, Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur au decis să o trimită pe concurentă în semifinala de la Românii au Talent 2022.

"Nu sunt cel mai mare fan al artificiilor de niciun fel. Nu pot să zic că gust neapărat coafurile exagerate, machiajul ieșit din comun, costumele foarte spectaculoase. Dacă reușește cineva să mă convingă făcând ceva simplu, mi se pare extraordinar. Ea, de când a apărut, mi s-a părut că este tipul ăsta de artist, care poate să cucerească simplu, direct, doar cu ce are în suflet și cu vocea", a spus Dragoș Bucur.

11. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Bianca Ciocârlan

Bianca Maria Ciocârlan are 12 ani și este semifinalistă la Românii au Talent 2022. În audiții, concurenta a reprodus pe hoverboard piruete desprinse din patinajul artistic pe care nu le mai poate executa pe gheață din cauza unei accidentări.

Citeste si: Cine este Bianca Ciocârlan, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Vezi cum i-a impresionat concurenta pe jurați

Bianca Ciocârlan, semifinalista de la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

"Fac patinaj de aproximativ 6 ani și îmi place foarte tare, doar că anul trecut am avut o problemă la genunchi. Am o problemă de creștere. Genunchiul meu se autofisurează. Din cauza acestei probleme, nu am mai putut continua să patinez, așa că am decis să dansez pe hoverboard și să-mi inventez propriile mele mișcări. Vreau să dau o idee de plutire, o idee de grație. Ușor, lin, ca o pană care putește" , a povestitt Bianca în audiții.

Numărul prezentat de Bianca Ciocârlan în audiții i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, care au decis să o trimită pe concurentă în semifinala de la Românii au Talent 2022.

12. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Elvis Constantin Asan

Elvis Constantin Asan de la Românii au Talent, sezonul 12, are 21 de ani și vine din Constanța. Semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a venit în audiții ca să interpreteze o melodie de muzică populară.

Semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a povestit că locuiește într-un centru de plasament, fiindcă a fost părăsit pe când era doar un prunc.

Elvis Asan de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Elvis Asan, am 21 de ani și vin din Constanța. Am venit la Românii au Talent să cânt muzică populară. Nu îmi vine să cred că sunt aici. Am încercat de patru ori. Îmi doream să ajung pe scenă. Sunt la bază, dascăl. Cânt cu preotul.

Mă numesc și Constantin. Numele l-am primit la botez, în 2016, fiindcă eu locuiesc la un centru de plasament. Am fost abandonat la vârsta de 8 luni, la spital și de acolo m-a preluat protecția copilului. În anul 2015 am fost declarat, atunci am primit certificatul de naștere. Până atunci nu am avut niciun act, iar în anul 2016 am decis să mă botez creștin ortodox.

În certificatul de naștere este numele de familie al mamei. Mă cheamă Asan Elvis iar în 2015 mi s-a pus și numele de Atsun. Așa a ales tribunalul pentru că mai am un frate pe care îl cheamă Asan Elvis”, a povestit concurentul de la Românii au Talent.

13. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Mihail Kovali

Mihail Kovali are 26 de ani și vine din Chișinău, Republica Moldova. Semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, este iluzionist, iar numărul pe care l-a prezentat în audiții la Românii au Talent 2022 a fost construit în așa fel încât să participe și jurații emisiunii.

Mihai Kovali [Sursa foto: Captură TV]

„Am venit la Românii au Talent cu gânduri pozitive și cu testul negativ. Mă ocup cu arta iluziei de 13 ani și multă lume mă întreabă dacă este ocupația mea sau hobby și eu le zic că este viața mea.

Apropo, eu nu sunt magician, eu sunt mentalist și ”hipnotizator. Eu arăt cum lumea face trucurile, membrii din juriu o să facă trucul”, a spus Mihail la Românii au Talent 2022.

14. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Zametheea

Zametheea, semifinalista de la Românii au Talent, sezonul 12, este directorul unui ONG, care susține tinerii să se împlice în activități civice prin artă.

Citeste si: Cine este Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12. Dragoș Bucur a apăsat pe butonul auriu

Zametheea [Sursa foto: Instagram]

Semifinalista de la Românii au Talent 2022 a absolvit Facultatea de Teatru din Cluj, este căsătorită și are un copil. Zametheea lucrează alături de soțul său, care este la rândul său artist, iar împreună organizează spectacole pe stradă, de poezie și muzică.

Numărul său de spoken word poetry de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a impresionat pe jurații care au decis că locul Zametheei este în semifinala de la Românii au Talent 2022.

15. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Ionela Marin

Ionela Marin, semifinalista de la Românii au Talent 2022, are 15 ani și locuiește în Otopeni. Tânără soprană este pasionată de muzică, de aceea a ales să studieze pianul, flautul și să ia lecții de canto.

Jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, au decis să o trimită pe Ionela Marin în semifinala competiției, după ce au ascultat-o pe aceasta în audiții. Publicul s-a ridicat în picioare ca să o aplaude pe frumoasa soprană, iar jurații au aplaudat-o frenetic.

Ionela Marin [Sursa foto: Instagram]

De-a-lungul timpului, Ionela Marin a participat la o mulțime de concursuri naționale și internaționale. Semifinalista de la Românii au Talent 2022 studiază la Liceul de Muzică George Enescu, secția flaut, iar pe viitor își dorește să studieze în Franța.

"Ionela, atâta emoție s-a simțit în interpretarea ta. Așa timbru frumos, și așa impostație...Foarte, foarte frumos a fost tot ce am auzit! Și trăirea ta în timp ce ai cântat. Mai rar mi-a fost dat să aud asemenea voce", a spus Andra în audiții.

16. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Sandeep Kale

Sandeep Kale a venit din Germania la Românii au Talent, sezonul 12. Semifinalistul a prezentat în cadrul audiților un moment unic, care nu s-a mai văzut pe scena de la Românii au Talent 2022, după cum au confirmat și jurații show-ului de talente.

Sandeep Kale la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Sandeep Kale, am 36 de ani și vin din Mumbai, India și acum trăiesc în Germania de patru ani, din 2017. Vreau să îmi promovez sportul pe tot globul.

Este un sport tradițional indian, se numește mallkhamb, adică acrobații la bară din India. Acest sport cuprinde elemente de wrestling, yoga, acrobație, gimnastică, toate aduse împreună la bară”, a povestit concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12.

17. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Eva Nicolescu

Eva Nicolescu de la Românii au Talent, sezonul 12, are 13 ani și este din București. Semifinalista de la Românii au Talent 2022 a reușit să ridice publicul în picioare, dar și pe cei patru jurați cu interpretarea sa din audiții de la Românii au Talent, sezonul 12.

Eva Nicolescu [Sursa foto: Captură TV]

”Eva, tocmai ce mi-ai împrăștiat creierii pe pupitrul ăsta. E incredibil cum dintr-o ființă atât de firavă precum pari la prima vedere și atât de gingașă să iasă o voce, nu atât de puternică acustică, cât atât de puternică în totalitatea ei. E incredibil cât de frumos ai cântat. Eu cred că au fost foarte mulți oameni care au zis în momentul ăsta, dă-i puțin mai tare. Acolo te duce povestea asta și vocea ta. Excepțional!”, a spus Mihai Bobonete.

18. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Ana Maria Mircea

Ana Maria Mircea are 12 ani și vine din Brăila. Semifinalista de la Românii au Talent, sezonul 12, este extrem de talentată și de aceea a venit în audiții, pentru ca toată lumea să o descopere.

Ana Maria Mircea a povestit la Românii au Talent 2022 că mama sa a fost cea care i-a descoperit vocea ca de ciocârlie.

Ana Maria Mircea la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Talentul meu a fost descoperit de mama. Cântam prin curte și a decis să mă ducă la Palatul Copiilor din Brăila. Cred că sunt cunoscută în Brăila. O dată m-a sunat verișoara unei colege și a zis că este fanul meu și eram șocată cumva. Așa am tras concluzia că colegii mei se mândresc cu mine. Am venit la Românii au Talent să îi încânt pe telespectatori cu talentul meu”, a spus Ana Maria.

19. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Marius Mateș

Marius Mateș, semifinalistul de la Românii au Talent 2022, lucrează opt ore pe zi în marketing și opt ore la compania lui de dans, fiindcă talentul său necesită multă muncă.

Semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, a pornit pe acest drum la Casa de Cultura din Bacău, iar mai apoi a evoluat și a început să danseze și pe scenele din străinătate. Tânărul locuiește de 11 ani în Anglia și a dansat pe scene precum Sadler’s Wells.

Marius Mateș, semifinalistul de la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

În 2019, Marius Mateș a participat la un eveniment care a avea ca scop promovarea Olimpiadelor din 2024. Recent, semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a făcut o coregrafie pentru prințul Charles, în Țara Galilor, deoarece prințul venise în vizită la organizațiile cu care Marius colabora.

De asemenea, semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, a participat la olimpiade de dans în China, iar când au participat 122 de țări la Olimpiada de Breaking, Marius Mateș a ieșit pe locul 19.

20. Semifinaliști Românii au Talent 2022. DJ Hugo Arthur

DJ Hugo Arthur are 14 ani și vine din Timișoara. Semifinalistul a venit în audiții la Românii au Talent, sezonul 12, ca să își arate talentul pe care îl are, acela de a mixa piese ca mai marii DJ-i ai lumii.

”Mixez melodii, le schimb sunetul, bag efecte noi. Am învățat uitându-mă la alți DJ. Aparatele mele sunt foarte performante și le estimez la peste 3 milioane de efecte. Pentru Românii au Talent am lucrat la un mix șase luni pentru că vreau să câștig Românii au Talent, să fim sinceri, cine nu vine să câștige. În primul rând și banii sunt buni. Nu pot să fiu ipocrit și să zic că banii nu sunt buni”, a spus concurentul în audiții.

DJ Hugo Arthur a făcut show la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Părinții lui Hugo au făcut eforturi extraordinare ca să îi achiziționeze acestuia aparatura necesară, ca să se apuce de mixat. Tatăl concurentului de la Românii au Talent 2022 și-a vândut mașina pentru ca fiul său să aibă mixerul.

”În 2019, de Crăciun, tatăl meu mi-a cumpărat o consolă. Tatăl meu și-a vândut mașina ca să mi le cumpere, după ce a așteptat 20 de ani să își cumpere mașina. Ei au strâns banii de mașină de când s-au cunoscut. Mama și tata nu au mers în concedii și nu s-au bucurat de tinerețe”, a mai spus concurentul.

21. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Duo Gemini

Yulia Mosienko și Olia Mosienko, semifinalistele de la Românii au Talent 2022, sunt gemene, vin din Ucraina și au 30 de ani.

Acrobatele din Kiew au impresionat jurații în audițiile de la Românii au Talent, sezonul 12, de aceea, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au decis că locul surorilor de la Duo Gemini este în semifinala concursului Românii au Talent 2022.

Duo Gemini, semifinalistele de la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

"Ați fost magnifice, nu știu ce să zic, că nu mai găsesc cuvinte, trebuie să inventăm epitete noi. Mă tot minunez, așa, de la moment la moment, ce vine din Ucraina în zona asta de acrobație. Este la un nivel ce pare de-a dreptul imposibil. Faceți tot ce faceți la înălțime, cu un risc acolo... nici nu vreau să mă gândesc că e la o chestiune de fracțiune de secundă.

Vreau să remarc ceva în mod deosebit. Fiecare moment, dacă putem îngheța cadrul ăla, vedem un tablou. Fiecare fracțiune de secundă reprezintă un tablou, dar în construcția unui element e un drum. Voi până și drumul ăla îl făceați în sincron. N-am mai întâlnit un asemenea nivel de sincronizare. Am fost vrăjit, pe scurt", le-a spun Andi, concurentelor în audiții.

22. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Raluca Răducanu

Raluca Răducanu, semifinalista de la Românii au Talent 2022, i-a impresionat pe jurați cu numărul său din preselecții, de aceea jurații au decis că violonista merită un loc în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 12.

”Dintotdeauna mi-a plăcut să cânt cu vocea, dar tatăl meu a considerat că solistele nu sunt atât de bine tratate și că nu se pretează ca femeie să fii solistă, drept urmare mi-a interzis în totalitate să cânt cu vocea și eu cântam pe ascuns, în baie, sub plapumă, pe oriunde apucam, nu mai să nu mă asculte el pentru că nu era ok”, a spus Raluca la Românii au Talent.

Raluca Răducanu, semifinalista de la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

Raluca Răducanu, semifinalista de la Românii au Talent, sezonul 12, cântă de când era mică. Aceasta a studiat la Liceul de Arta din Ploiești ca să învețe să cânte la vioară. Deși ura să cânte la vioară, Raluca Răducanu a continuat studiile și a reușit să termine și Conservatorului din București, specializată tot pe vioară.

De-a-lungul carierei sale, Raluca Răducanu a colaborat cu Filarmonica din București și Opera Comică. Semifinalista de la Românii au Talent 2022 și-a susținut financiar familia, după ce tatăl său a murit într-un accident de mașină.

23. Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alex Furman

Alex Furman este unul dintre cei 24 de semifinaliști de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul s-a prezentat în audiții cu un număr de magie care i-a surprins pe cei patru jurați, care au decis că locul lui Furmănelu este în semifinala de la Românii au Talent 2022.

La audiții, Alex Furman a povestit că s-a apucat de magie ca să scape de bullying-ul adus de colegii săi la școală. La 14 ani, semifinalistul de la Românii au Talent 2022 s-a mutat singur. Părinții n-au fost de acord, dar într-un final l-au lăsat pe cont propriu.

Pe când avea 18 ani, Alex Furman a plecat la Cluj și a studiat design vestimentar, însă nu s-a regăsit în această meserie, așa că a plecat în Israel și s-a înrolat în armată, iar mai apoi a călătorit în Anglia, unde s-a angajat în domeniul securității.

24. Semifinaliști Românii au Talent 2022. X-treme Brothers

X-Treme Brothers au venit în audiții la Românii au Talent 2022 cu un număr fantastic de echilibristică, care i-a uimit pe cei patru jurați ai emisiunii: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

x-treme Brothers [Sursa foto: Captură TV]

”Noi suntem X-Treme Brothers, suntem din Băicoi și Câmpina. Avem aproximativ 12-13 ani de când ne-am apucat de echilibristică, a fost pasiunea noastră numărul 1, cândva a fost un job și sperăm să revenim să facem ceea ce ne place.

Pentru noi a fost oarecum forțată această viață pe care o avem acum pentru că este foarte greu să te obișnuiești după o perioadă foarte îndelungată să treci din viața de artist într-o viață foarte normală, să te duci la muncă la un program de 8 ore zilnic, să fi în același loc tot timpul...noi suntem obișnuiți să călătorim.

A fost foarte greu, pandemia ne-a găsit în Las Vegas, am susținut un singur spectacol, după care am revenit în țară. Am avut un contract de cinci ani și mai mare ghinion, la fix o lună după ce am revenit în țară, mi-am rupt tendonul de la biceps în timpul antrenamentelor. Acesta este primul spectacol de când am luat pauză”, au spus concurenții de la Românii au Talent, sezonul 12.