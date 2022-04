Semifinaliști Românii au Talent 2022. Vezi cine sunt cei 9 concurenți care au primit Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 12 FOTO

In articol:

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Vezi cine sunt concurenții care s-au calificat în semifinala emisiunii Românii au Talent, sezonul 12, după ce au primit câte un Golden Buzz.

Semifinaliști Românii au Talent 2022

Până în prezent, nouă concurenţi au fost trimişi în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 12, după ce au primit câte un Golden Buzz din partea unui jurat al emisiunii.

Butonul de Golden Buzz poate fi apăsat de două ori de către fiecare membru al juriului de la Românii au Talent, sezonul 12, dar și de cei doi prezentatori, Smiley și Bartoș.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alexandra Croitoru

Alexandra Croitoru de la Românii au Talent, sezonul 12, are 15 ani și locuiește în București. Concurenta de la Românii au Talent 2022 are o poveste de viață interesantă, care i-a impresionat pe jurații emisiunii.

Însă marele talent al concurentei de la Românii au Talent 2022 este vocea, iar asta a propulsat-o în semifinala emisiunii. Impresionat de vocea Alexandrei, Dragoș Bucur a apăsat butonul auriu, iar astfel concurenta a devenit semifinalistă.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alexandra Croitoru [Sursa foto: Captură TV]

”Eu cred că fiecare dintre noi ajungem acolo unde suntem ca rezultat al vieții pe care o ducem și a experiențelor prin care trecem. Tu ai spus că ești adoptată, dar eu cred că asta este parte din viața ta, cu bune și cu rele. Vine cu un bagaj emoțional puternic pentru tine, vine cu niște traume, frustrări și întrebări care sigur te vor măcina toată viața...

Muzica pe care am auzit-o, momentul este format din vocea ta, din felul în care arăți, din cuvintele pe care le-ai spus, din emoția pe care ai transmis-o. Ești un om extraordinar! Ținând cont de toate lucrurile astea...eu cred că trebuie să mergi direct până în capăt”, a spus Dragoș, iar mai apoi a apăsat butonul auriu.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă

Gabriela Dincă este al optulea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12. Andi Moisescu a apăsat butonul auriu, fascinat fiind de numărul de dans, gimnastică și balet al concurentei de la Românii au Talent 2022.

Gabriela Dincă de la Românii au Talent, sezonul 12, visează să devină o mare gimnastă și să reprezinte România cu mândrie. Concurenta de doar 10 ani provine dintr-o familie patru copii și o mamă contabilă, care acum se ocupă de creșterea și educația lor.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Gabriela Dincă [Sursa foto: Captură TV]

”La un moment dat în timp ce făcea niște elemente care m-au dus cu gândul la gimnastică m-am gândit cum ar fi să o avem în față pe viitoarea Nadia... dar dacă m-a surprins ceva cu adevărat este că nivelul la care execuți și grația pe care ai reușit să o exprimi la doar 10 ani este incredibil.

Aș vrea să invit o prietenă de-a mea, o cheamă Maria, care visează să ajungă tot gimnastă și dacă tăticul e de acord..”, moment în care Andi Moisescu și Maria, fetița lui Bobonete, au apăsat împreună Golden Buzz.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Aurel Niamțu

Aurel Niamțu are 72 de ani și a venit la Românii au Talent, sezonul 12, ca să cânte. Concurentul Românii au Talent 2022 i-a impresionat pe jurați cu vocea sa, dar mai alesa pe Andra, care a apăsat Golden Buzz și l-a trimis pe concurent direct în semifinala competiției de la Românii au Talent, sezonul 12.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Aurel Niamțu [Sursa foto: Captură TV]

”A fost așa de frumos și în momentul ăsta nu mai e nevoie de alte cuvine decât din toată inima apăsăm împreună...Felicitări, ne vedem direct în semifinală”, a spus Andra, după care a apăsat pe butonul auriu alături de Mihai Bobonete.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Darius Mabda

Darius Mabda are 13 ani și este din Oradea, însă studiază la o școală de coregrafie din Cluj. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a muncit un an și și-a făcut singur coregrafia pe care a prezentat-o pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Darius Mabda [Sursa foto: Captură TV]

Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz-ul pentru a doua oară la Românii au Talent, sezonul 12. Noul jurat al emisiunii a rămas uimit de talentul, dar și munca pe care Darius Mabda a depus-o în cei cinci ani de când dansează.

Astfel, Darius Mabda a intrat direct în semifinala de la Românii au Talent 2022, având o șansă la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

”Darius, sunt uluit de performanța ta, sunt uluit de ce s-a întâmplat în momentul ăsta pe scenă la Românii au Talent, nu știu de unde ai venit, nu știu cum există un copil ca tine, dar mi-ai umplut inima de bucurie. Îți urez mult succes în continuare, dar aș vrea să știi că tot timpul, în orice ipostază a carierei tale te vei afla, eu vreau să fiu în spatele tău și să te ajut măcar cu o vorbă bună și până atunci tot ce pot să îți dau este un Golden Buzz”, a spus Mihai Bobonete, iar mai apoi a apăsat butonul auriu.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Bianca Mihalcea

Bianca Mihalcea are 16 ani și vine din Târgu Neamț. Concurenta a obținut al cincilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2022, după ce Andi Moisescu a apăsat butonul auriu.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Bianca Mihalcea [Sursa foto: Captură TV]

Astfel, concurenta de la Românii au Talent 2022 a intrat direct în semifinala competiției, având o șansă la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

”Absolut superbă, Bianca! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că din popping și breaking se poate obține atâta emoție. Reprezentația ta de astăzi este extrem de încărcată de emoție, iar asta nu arată decât că tu ești un dansator desăvârșit. A venit momentul decisiv al votului și o să-l rezolv eu rapid”, a spus Andi Moisescu, după care a apăsat pe butonul auriu.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola

Martina Meola are 8 ani și vine din Republica Moldova. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în emisiune cu un moment spectaculos de pian, care i-a surprins pe jurați, dar și pe cei doi prezentatori, Smiley și Pavel Bartoș, care au apăsat pe butonul auriu și au trimis-o pe micuță în semifinala concursului Românii au Talent 2022.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Martina Meola [Sursa foto: Captură TV]

Jurații, dar și prezentatorii au fost de-a dreptul cuceriți de talentul special al concurentei, care are doar 8 ani.

”Șocant a fost cât de bine cânta la vârsta de 8 ani, cu câtă viteză, cu câtă precizie...A fost o seară în care doi tătici de fete au dat un mare Golden Buzz”, a spus Smiley.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Raisa Radu

Raisa Radu are 12 ani și vine din Slobozia. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a impresionat pe jurați cu vocea sa minunată, dar mai ales pe Mihai Bobonete, care a lăcrimat și a apăsat pe butonul auriu, care a trimis-o pe Raisa în semifinala de la Românii au Talent 2022.

Raisa Radu [Sursa foto: Captură TV]

”Nu înțeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult și cred că și pe mulți de acasă. Tu care cânți muzică așa cum ai cântat tu și o piesă de genul ăsta, o transmiți sută la sută, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici nu am auzit instrumentele, am auzit doar vocea și vocea ei se ducea mai mult de percepție, nu știu cum să vă spun.

Și background-ul meu pe care vi l-am spus cu soția, cu povestea mea de iubire, nu mai are legătură. Totul este despre momentul ăsta care m-a răscolit total. La 12 ani, datoria mea e să spun lumii, fiți atenți la fata asta, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriți mult mai mult decât patru de DA”, a spus Mihai Bobonete, după care a apăsat butonul de Golden Buzz.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis

Alex Dowis are 42 de ani și este originar din Cehia. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a prezentat un număr spectaculos de artă stradală, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Alex Dowis [Sursa foto: Captură TV]

Smiley și Pavel Bartoș și-au folosit Golden Buzz-ul pe concurentul care a desenat cu lanterne la Românii au Talent 2022.

Prezentatorii, dar și jurații emisiunii Românii au Talent, sezonul 12 au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentului de origine cehă: ”Alex, sunt recunoscător că mă aflu aici în seara asta și am văzut ceea ce ne-ai prezentat. Bravo, felicitări!”, a spus Bobonete.

”Tu ești Golden Buzz-ul nostru”, i-a spus Bartoș lui Alex Dowis.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Emanuel Ion

Emanuel Ion are 16 ani și vine din satul Nazarcea, județul Constanța. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, este nevăzător din naștere, însă are un dar deosebit, acela de a cânta la instrumente muzicale.

Semifinaliști Românii au Talent 2022. Emanuel Ion [Sursa foto: Captură TV]

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 12, au rămas impresionați de talentul concurentului nevăzător, însă Andra a fost cea care a apăsat butonul auriu și l-a trimis pe Emanuel, direct în semifinala competiției.

”L-am ascultat pe Emanuel și în timp ce cânta, îmi imaginam un băiat care a venit legat la ochi să facă spectacol. Gândiți-vă la imaginea asta, că practic el a venit legat la ochi. Eu în fața momentelor de genul ăsta, care mă lasă total fără niciun cuvânt, pot doar să mă bucur pentru concurent și să îl răsplătesc cu ce am mai bun”, a spus Andra, după care a apăsat Golden Buzz.

După ce a apăsat pe butonul auriu, Andra s-a dus pe scenă și l-a îmbrățișat pe Emanuel, care izbucnise în lacrimi de fericire.

”Eu am fost așa de emoționată când am apăsat butonul, evident că m-am dus pe scenă și l-am luat în brațe și i-am mulțumit pentru ce ne-a oferit. Mă bucur că am apăsat acest buton și că am putut să îl fac fericit. E un exemplu, e un mesaj tare frumos pentru oamenii care au căzut și nu mai știu să se ridice”, a mai spus Andra.