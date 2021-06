Semn divin apărut pe cer la înmormântarea preotului ucis de Covid-19! Un nor în formă de înger și-a făcut apariția desupra bisericii

Tânărul preot a îndurerat o întreagă comunitate [Sursa foto: Captură YouTube] 19:42, iun 19, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Un tânăr preot de numai 34 de ani a murit subit în urma infectării cu virusul Covid-19. Comunitatea de la Parohia Criș din județul Mureș au mărturisit că tânărul preot era un duhovnic bun, cald și luminos, care alina cu mult har sufletele oamenilor.

Preotul Bogdan Adrian Culici de la parohia Criș de lângă Sighișoara a fost infectat cu Covid-19, iar la numai trei săptămâni, acesta a murit.

Părintele Culici avea 12 copii, printre care 4 ai lui și alți 8 pe care îi avea în grijă datorită profesei de asistent social. Tot de 12 ani era căsătorit, rămânând în amintirea soției sale ca un soț blând și înțelept. Cel mai mare dintre copiii săi are 11 ani și cea mai mică, Anisia, are doar doi ani.

O întreagă comunitate l-a condus vineri pe Părintele Bogdan Culici pe ultimul drum împreună cu 50 de preoți.

“ Dacă în urmă cu doi ani, am venit aici cu multă bucurie la Botezul micuței lui fetițe, Anisia, iar în urmă cu un an și jumătate am venit din nou pentru a vizita această parohie și Așezământul social pe care părintele îl coordona, astăzi am intrat în acest sat cu lacrimi de durere ”, a spus Arhiepiscopul Irineu din Alba Iulia,

la înmormântarea tânărului preot

„ Participăm la înmormântarea unui om al lui Dumnezeu, căruia îi vom simți lipsa mult timp, până când Domnul va pune balsamul Său abundent peste rănile noastre deschise .” a mai adăugat ISP Irineu pentru a alina suferința celor prezenți.

Un nor în formă de înger a apărut pe cer în timpul slujbei

În timpul slujbei de înmormântare, toți cei prezenți au putut observa pe cer un nor în forma de înger care părea că împrăștie norii din jurul lui.

Părintele a murit după 3 săptămâni în care s-a luptat cu noul coronavirus. Bogdan Culici a fost răăus pe 7 iunie, la exact 4 ani de când a devenit preot.