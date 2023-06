Semnul care le-a arătat Siminei și lui Bobicioiu că nu mai pot fi împreună! Alex Bobicioiu a povestit motivul pentru care a părăsit-o pe Simina | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu s-a horărât să vorbească despre despărțirea de Simina Loica, după ce ea l-a atacat dur atât pe Instagram, cât și într-un live pe TikTok. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Alex a spus că, în acest moment, nu mai există șanse de împăcare, chiar dacă știe că Simina este însărcinată cu copilul lui.

Bobicioiu consideră că relația pe care a avut-o cu fosta iubită a fost una toxică și, din acest motiv, a ajuns la final.

Semnul care i-a arătat lui Bobicioiu că se va despărți de Simina

Alex Bobicioiu recunoaște că a observat un semn care i-a prevestit că el și Simina nu vor rămâne împreună. Este vorba despre inelele pe care le-au luat în numele iubirii lor, iar acum sunt pierdute fără urmă.

"Am avut niște inele, simbolul iubirii noastre. Era un cadou din partea ei. Între timp acele inele s-au pierdut, nici acelea nu au rezistat. Eu l-am pierdut la sală, iar ea nu știu unde l-a pierdut. Cred că este un semn de la Dumnezeu că așa trebuie să se întâmple. Într-adevăr, ne doream să rămânem împreună, să ne căsătorim, să fim fericiți, dar uite că nu s-a putut." , a declarat Alexandru Bobicioiu.

Citeste si: „Am crezut că este puțin mai ușor”. Ioana de la „Bravo, ai stil” a cedat în fața emoțiilor, la doar câteva zile după ce a intrat în competiție. Motivul din spatele lacrimilor concurentei- kanald.ro

Citeste si: Declarație șocantă făcută de Viktor Orban- stirileprotv.ro

Motivul real pentru care Simina și Bobicioiu s-au despărțit

Alexandru Bobicioiu a dat primele declarații după ce, în ultimele zile, Simina Loica a vorbit despre despărțirea lor. Cei doi au fost împreună timp de un an, iar fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a dezvăluit că este însărcinată, însă a spus că Bobicioiu nu a mai căutat-o de când a aflat că va fi tătic.

„Nu știe nimeni nimic despre noi, ce s-a întâmplat. Nu-mi place, vreau să rămână între mine și ea. Trebuie să avem demnitate. Și cu bune și cu rele, a fost relația noastră, ne-am iubit cândva. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul ei de vedere, este final, nu mai sunt șanse de împăcare. Eu unul nu-mi mai doresc, cred că nici ea nu-și mai dorește și cred că este mai bine așa. Noi doi ajunsesem să ne certăm zi de zi. Și cred că și de asta, că stăteam prea mult timp împreună, eram plecat când mergeam la sală sau la antrenamente. Cred că dacă aveam un serviciu și ne vedeam doar noaptea era mai bine. Stând non stop împreună ajungi să vezi anumite defecte la persoana iubită, ți se pare orice aiurea. Eu mi-aș fi dorit să lucrăm amândoi, să nu stăm chiar așa, bot în bot, cum s-ar zice.(...) Nu e ok, ajunsesem să avem o relație toxică, eu zic că amândoi am greșit 50-50.(...) Nu știu dacă am fost eu cel care a pus stop sau a pus ea. Ultima oară când ne-am vorbit, eu zic că amândoi am decis să punem oarecum stop. Ne-am certat, și eu voiam să plec, și ea voia să plec acasă. La nervi se spun multe lucruri, pot spune că eu am fost mai rău în seara când ne-am despărțit, am izbucnit, nu am mai putut și am ales să plec”, a precizat Alexandru Bobicioiu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Citeste si: „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea.” Maria Ghinea i-a transmis un mesaj încurajator Danei Roba, după ce a fost supusă unor chinuri groaznice- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!