Sensy a ales numele copilului său în semn de respect pentru o persoană iubită: „Își dorea foarte tare să mă vadă măritată și cu copii”

In articol:

Sensy trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Influencerița va deveni pentru prima dată mamă anul acesta, însă până în momentul în care își va putea strânge bebelușul în brațe, blondina se pregătește de un eveniment important și anume petrecerea de nuntă.

Vedeta este în luna a patra de sarcină, însă nu știe încă sexul bebelușului. Tânăra simte că va fi băiețel și chiar are un nume pregătit, însă în cazul în care va deveni mamă de fetiță, Sensy are în minte și un nume pentru aceasta.

Sensy a ales numele copilului ei în semn de respect pentru bunica sa

În urmă cu 7 ani, Sensy a pierdut o persoană foarte importantă din viața sa, și anume pe bunica ei. Vedeta a fost crescută de aceasta și chiar și-ar fi dorit să o vadă căsătorită și cu copii. Pentru că acest lucru nu a fost posibil, Sensy a decis ca viitorul său copil să îi poarte numele, mai ales că pe pagina sa de TikTok i-au apărut videoclipuri în acest sens, iar tânăra a crezut că este cu siguranță un semn.

Citește și: A aflat Sensy sexul bebelușului? Influencerița a ales deja numele copilului și nașii: “E o minune de la Dumnezeu! Am plâns instant”

Citeste si: Luca, băiatul care și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un TIR pe zebră, va fi înmormântat astăzi. Durerea locuitorilor este greu de descris în cuvinte: „Este o tragedie”- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari- stirileprotv.ro

Citește și: Sensy deja întâmpină probleme în sarcină! Ce se întâmplă în viața sa, de când a anunțat că va deveni mamă: „Multe mesaje, telefoane”

„ Nu, mă gândesc că numele o să îl dezvălui abia după ce aflu sexul. Mă gândeam să fac un baby shower, ceva de genul. Nu îmi este frică de faptul că o să îl fure cineva, este chiar din Biblie numele. Este un nume foarte frumos și foarte rar. De când ne-am hotărât la acest nume, îmi apare. Pe TikTok mi-au apărut vreo 3 filmulețe cu băieței pe care îi cheamă cum vreau să îl cheme și pe al meu. I-am spus mamei: “Vreau să îl cheme așa!”. Mi-a zis: “Acesta este numele de fată al bunicii tale!”. Mamaie, pentru mine, a însemnat foarte mult. Nu mai este printre noi de vreo 7 ani. Își dorea foarte tare să mă vadă măritată și cu copii, să îmi crească copiii așa cum m-a crescut pe mine, de când eram mică. Mă gândesc că este un semn și este trimis de Dumnezeu ”, a mărturisit Sensy, pentru ego.ro.

Sensy a dorit să facă publică sarcina mult mai târziu

Influencerița și-a dorit să facă publică sarcina după cea de-a șasea lună, însă atât ea, cât și soțul său sunt singuri la părini și nu au putut să ascundă această bucurie prea mult timp. Vedeta a trebuit să anunțe public faptul că este însărcinată și din cauza meseriei sale, întrucât este foarte expusă, iar publicul său și-ar fi dat seama de acest detaliu.

Citeste si: „Trec printr-o perioadă grea din toate punctele de vedere, și pe plan personal și profesional.” Gina Matache, copleșită de durere!- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Gheorghe 2023. Mesaje, urări și felicitări frumoase „Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cu cine locuiește acum Deea Maxer? La doar câteva săptămâni de la divorț, vedeta nu mai sta singură cu copiii- radioimpuls.ro

“El a fost primul (n.r. soțul a aflat primul de sarcină), apoi părinții mei, socrii și nașii. Atât. Ne-am oprit aici. El a vrut să nu spunem deloc, nimic. Eu am vrut să spun foarte târziu. Am zis că sunt în lumea aceasta, nici nu pot să mai ascund. Am zis că ar trebui să spun undeva la 6 luni, că nu mai pot să mai ascund. Socrii și părinții ne-au constrâns: “Când putem să le spunem rudelor? Când putem să ne lăudăm?”. Începusem să primesc mesaje de la rude. Aflaseră, deși noi le-am zis să nu spună, dar este primul nepot, e foarte așteptat, amândoi suntem singuri la părinți. Am zis să spunem pentru că este un motiv de bucurie și nu avem de ce să ne facem griji pentru că Dumnezeu ne iubește”, a mai spus blondina.

Sensy a ales numele copilului său [Sursa foto: Instagram]