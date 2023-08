Sensy a făcut anunțul mult așteptat despre naștere! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, pe ultima sută de metri cu sarcina: „Încerc să nasc natural”

In articol:

Sensy este în culmea fericirii de când a rămas însărcinată și abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe. Toată lumea s-a întrebat când va naște, așa că blondina a făcut anunțul cu privire la momentul mult așteptat.

Sensy a început numărătoarea inversă. Când își va aduce bebelușul pe lume?

De când a dezvăluit că este gravidă, Sensy a fost acaparată cu mesaje din partea fanilor, care și-au dorit să afle detalii despre sarcină. Însă de departe cea mai mare curiozitate a internauților a fost cea legată de data nașterii, mai ales că blondina mai are puțin până când își va aduce bebelușul pe lume. Ei bine, se pare că influencerița va trebui să mai aștepte aproximativ o lună până va deveni mămică.

„Nu știu cât mai este, cred că o lună. Doctorul nu știe să îmi spună exact termenul, pentru că eu nu am ales cezariană. Încerc să nasc natural, deși toate drumurile duc spre operație, din păcate. Am zis că weekend-urile astea și weekend-ul viitor mă găsiți la mare și gata că după aceea se închide prăvălia.” , a mărturisit Sensy, în cadrul unei emisiuni televizate.

Cum s-a pregătit influencerița pentru momentul nașterii?

Sensy a fost foarte activă în perioada sarcinii, astfel că a pregătit în amănunt toate detaliile pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Se pare că ultimele luni au fost mult mai profunde pentru ea, având în vedere că emoțiile cresc mai mult de la zi, la zi. Le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că i-a pregătit camera copilului, dar s-a ocupat și de hăinuțe și alte lucruri necesare.

„Cred că în ultimele 10 ore am intrat în cameră de cel puțin șase ori, fără să am vreo treabă, sau să iau ceva. Mai este puțin de tot, urmează să mă apuc de organizat ce am cumpărat, să spăl hăinuțele să le calc și o să vă art tot procesul, momentan am cumpărat câteva cutii de organizare, dar am văzut și altele care mi-au făcut cu ochiul, doar că eu am doar trei sertare”, a

spus Sensy, în urmă cu ceva timp pe rețelele de socializare.

Sensy [Sursa foto: Instagram]