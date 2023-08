Sensy a renunțat să poarte verigheta, la scurt timp după ce s-a căsătorit! Ce a făcut-o să ia această decizie: „Nu îmi intră”

In articol:

Sensy și soțul ei s-au căsătorit în urmă cu câteva luni, după aproximativ șapte ani de relație. Cei doi sunt în culmea fericirii, mai ales că în câteva săptămâni vor deveni și părinții unui băiețel.

Sensy a renunțat să mai poarte verigheta

Influencerița este mereu activă pe internet și nu ratează nici un moment să își împărtășească experiențele cu fanii săi. Recent, viitoarea mămică a povestit de ce nu mai poartă verigheta.

Sensy și soțul ei s-au căsătorit în urmă cu câteva luni, iar în scurt timp vor deveni o familie completă, după ce băiețelul lor se va naște. Influencerița este în culmea fericirii și abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe. Chiar dacă abia a așteptat momentul în care va îmbrăca rochia albă și se va căsători religios, aceasta întâmpină câteva probleme cu verigheta, la puțin timp după nuntă.

Se pare că Sensy nu o mai poate purta din cauza kilogramelor care s-au acumulat de-a lungul sarcinii și i-au făcut degetele să se îngroașe.

Chiar dacă pentru moment doar admiră pozele cu bijuteria, influencerița a mărturisit că îi este dor să o aibă pe deget.

Citește și: Sensy deja întâmpină probleme în sarcină! Ce se întâmplă în viața sa, de când a anunțat că va deveni mamă: „Multe mesaje, telefoane”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cine sunt „bombardierii” care s-au luat la bătaie cu jandarmii la Costinești. Doi au un trecut infracțional- stirileprotv.ro

„Îmi este dor să port verigheta, doar că nu îmi intră nici pe degetul mic.”, a povestit Sensy pe Instagram.

Postare InstaStory Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy nu a avut o sarcină prea ușoară

Sensy a intrat pe ultima sută de metri și doar câteva săptămâni o mai despart de momentul în care își va strânge în brațe băiețelul. În urmă cu câteva săptămâni, pe când avea cam opt luni de sarcină, influencerița povestea că nu se mai poate deplasa atât de ușor, însă i-a fost recomandat de medic să stea cât mai mult în repaus.

Citeste si: „Dumnezeu a scris 'VIAȚĂ' în dreptul meu, iar Beni a fost ca un înger pe care Dumnezeu l-a folosit să aibă grija de mine.” Dana Roba a postat un mesaj emoționant despre Beni, pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Monica Bîrlădeanu în vacanță. Imaginile care au făcut furori pe internet- radioimpuls.ro

Citește și: Sensy, ultimele detalii despre sarcină, la 5 luni de la nuntă! Dezvăluirile emoționante ale vedetei: „Simt că sunt făcută să fiu mamă de ceva timp”

„Încerc pe cât posibil să nu fac mai nimic. Fiind foarte activă, o iau razna în casă, îmi fac planuri. Doctorul mi-a zis să mai răresc activitatea. Acum am noroc că am intrat în vacanță cu evenimentele. Dacă erau și nu mergeam… De fapt, mergeam, făceam eu ceva. Acum, nu îmi face nimeni în ciudă. În rest… Îmi este din ce în ce mai greu să merg și să mă mișc. S-a întors copilul. Nu înțelegeam de ce s-au schimbat niște lucruri, ceva era ciudat. Am mers la doctor și mi-a spus că s-a întors copilul, apoi am înțeles schimbările. Cele mai frumoase momente sunt când se mișcă, când sughită, când îi simt piciorușele, mânuțele. Știu că e bine, că e sănătos”, a declarat Sensy pentru Playtech.ro .