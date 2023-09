Sensy, adevărul despre toată experiența nașterii! Problemele pe care le-a avut pe parcursul sarcinii s-au resimțit în momentul în care a trebuit să-și aducă pe lume băiețelul: „Nu este o alegere”

In articol:

Sensy este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de la noi din țară, iar în urmă cu doar câteva zile a devenit mămică pentru prima dată. După o lungă așteptare, băiețelul ei a decis să vină pe lume și să își cunoască părinții.

Sensy a fost nevoită să nască prin cezariană

Iată ce a declarat blondina, la scurt timp de la naștere!

Sensy și partenerul ei de viață și-au dorit foarte mult să devină părinți, iar visul lor s-a împlinit. Vedeta a întâmpinat mai multe probleme de-a lungul celor nouă luni de sarcină, iar acestea s-au resimțit și când a trebuit să nască. Chiar dacă ea își dorea foarte mult să-și aducă bebelușul pe lume pe cale naturală, medicul care i-a supravegheat sarcina a hotărât să opteze pentru operația de cezariană, având în vedere probleme cu tensiunea, pe care influencerița le avea.

„Nu este o alegere, cel puțin în cazul meu nu a ținut de mine, eu mi-am dorit natural și în continuare promovez nașterea naturală din foarte multe puncte de vedere. Am simțit cumva de câteva săptămâni că nu o să am parte de asta și m-am împăcat cu gândul unei cezariene. Doctora a ales să facă cezariană și s-a dovedit cumva că a avut dreptate, neștiindu-mă cu tensiune, dar venind dintr-o familie hipertensivă, mai pe tot parcursul sarcinii +6 luni tensiunea a crescut, de aceea am și avut problemele acelea cu retenția de apă și de aceea mă umflasem atât de mult, am fost plină de edeme și abia mi-au făcut anestezia.”, a povestit Sensy pe Instagram.

Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy susține nașterea naturală

Chiar dacă a trebuit să-și aducă copilul pe lume prin cezariană, Sensy este în continuare o susținătoare a nașterii naturale. Aceasta le-a sfătuit pe toate urmăritoarele sale să apeleze la cursuri pentru a afla mai multe informații și pentru a fi mai ușor să se decidă ce variantă să aleagă.

„De ce ai vrea să te operezi dacă nu ai probleme? Susțin din suflet nașterea naturală și mi-ar plăcea să mergeți la cursuri, pe mine m-au ajutat foarte mult, am aflat multe informații noi, mi-au dat putere și încredere, corpul să știți că știe el mult mai bine ce are de făcut, iar nașterea naturală are o recuperare mult mai rapidă și mai ușoară. Evident și aici diferă de la caz la caz, dar dacă faceți exerciții și vă pregătiți mental pentru că acolo e lupta cea mare, veți reuși.”, a mai spus influencerița.