Sensy, eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Primele declarații ale concurentei: „Mă bucur că am fost aici”

Gala cu numărul 8 a competiției „Bravo, ai stil! Celebrities” a avut un deznodământ neașteptat pentru multe intre concurente. Ioana Filimon, Anda Adam și Sensy au fost cele trei concurente care au fost la un pas de a părăsi competiția. Anda Adam si Ioana Filimon au fost la egalitate de procentaj, motiv pentru care au reușit să se salveze de la eliminare.

Așadar, concurenta care a părăsit competiția este Sensy, cu un procentaj de 7,8%.

„Imi pare rău că nu te-am cunoscut așa cum ești pe Instagram, dar mă bucur că ai fost aici. Ești absolut superbă, vom fi cu ochii pe tine, sa strălucești", i-a spus Ilinca Vandici concurentei.

„Mă bucur că am fost aici și vă mulțumesc tare mult pentru tot", au fost declarațiile influenceriței, înainte de a părăsi competiția în aplauzele celorlalte concurente.

Gala cu numărul 8 a avut un grad mare de dificultate pentru concurente, care au fost criticate de jurați pentru că nu au înțeles corect conceptul de Avant-Garde.

Sensy, Ioana Filimon și Anda Adam au fost în pericol de eliminare [Sursa foto: Captura Video]

Sensy și-a rugat fanii să nu o mai voteze la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Sensy și-a exprimat de săptămâni bune dorința de a părăsi competiția „Bravo, ai stil! Celebrities”. Ea a reușit să fie salvată de către votul publicului. După ce a mărturisit că nu se regăsește în conceptul emisiunii, Sensy le-a transmis urmăritorilor ei că nu mai vrea să fie votată.

„Se pare că nu este locul meu aici și cred că ar trebui să plec. Lacune, nu ai stil, cred că deja s-au spus multe. Nu mai e cazul.

Cred că e momentul să pun punct, cred că prea am pus virgulă. I-am rugat pe oameni să nu mă mai voteze ca să plec acasă, să ies pe ultimul loc. Decizia de a pleca din emisiune cred că îmi stătea așa pe buze sau în cap de mai mult timp, doar că nu am avut curajul, așa cum a avut Carmen, să o spun public.

Ei bine, acum s-a umplut paharul și trebuie să știi când să te retragi. Am simțit că este momentul să mă duc acasă. Când o chestie îți face rău nu ai cum să faci față. Eu nu am o problemă că sunt pe ultimul loc sau că nu am steluțe, dar deja comentariile pe lângă acest subiect mă depășesc total și prefer să tac și să mă retrag pentru că așa e mai bine și pentru mine și pentru reputația mea. Mi se contestă munca mea de pe online care nu are nicio legătură cu acest show și nu are nicio legătură cu stilul, cu hainele”, a anunțat Sensy, în cadrul emisiunii.