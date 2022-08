Sensy este pregătită să devină mamă de băiat: "M-am gândit deja la nume". Dezvăluiri exclusive

In articol:

Sensy, a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu. Sensy a vorbit despre pregătirile pentru cununia care va avea loc în septembrie, despre activitatea ei pe rețelele de socializare, dar și despre relația frumoasă pe care o are cu viitorul ei soț.

Sensy, pregătiri intense pentru nuntă

Aceasta a declarat că la cununia civilă va avea doar 150 de invitați, însă la nunta care va avea loc anul viitor, peste 350. Sensy a vorbit și despre copii, menționând că își dorește foarte mult un băiețel și că deja s-a gândit la nume.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities este gata de nuntă. 150 de persoane vor veni la cununia civilă de anul acesta, urmând ca la anul să se țină nunta. Dacă acum așteaptă 150 de invitați, anul viitor sunt așteptate peste 350 de persoane.

„Acum este cununia civilă, unde vor fi 150 de invitați, iar la nuntă da avem minim 350 de invitați. Mai e până la nuntă, până la anul pe 20 mai mai este, o luăm mai treptat. Acum e petrecerea cu influenceri, cu presă, cu vedete și nunta este aceea de familie. Nunta aia clasică doar cu noi”, a declarat Sensy.

Sensy, pregătită să dea naștere unui băiețel

Sensy își dorește enorm să devină mamă, chiar dacă încă nu s-a căsătorit. De mică a visat să aibă un băiețel, ba chiar s-a gândit și la nume. Iată ce discuții a avut cu viitorul ei soț despre acest subiect, dar și ce a spus despre copilul pe care și-l dorește.

"Am în plan un copil de când mă știu. Am acest instinct mamar, care de la an la an se dezvoltă mai tare. Începem să lucrăm. Nu are nicio legătură cu nunta, când vine e bine primit. Nu stau să mă stresez. Când vine, vine, e bine venit. Eu îmi doresc băiat, întotdeauna am visat că o să am băiat, el nu are preferințe, să fie sănătos. Am putea să le avem pe amândouă. Nu prea avem în familie, dar cine știe. Mereu mi-am dorit un singur copil și m-am văzut mamă de băiat. De mică, de pe la 12 ani. Am un nume de băiat pregătit, dar nu îl spun. Nu îl spun, pentru că nu prea ne înțelegem. El vrea un nume, eu vreau altceva. Este un nume străin, nemțesc. Poate găsim o cale de mijloc.", a mărturisit Sensy, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

