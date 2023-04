Sensy, probleme cu rochia de mireasă înainte de nuntă! Ce va fi nevoită să facă, pentru ca un detaliu care o îngrijorează să nu se observe?

In articol:

Bat clopotele de nuntă pentru Sensy. Frumoasa blondină se pregătește cu pași repezi pentru ziua cea mare, însă există o problemă la care se tot gândește și nu știe exact cum să o rezolve, pentru ca totul să iasă bine în ziua cea mare.

Sensy nu își dorește să poarte pantofi cu toc la nunta sa

Sensy a devenit cunoscută datorită emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” de pe Kanal D, iar după terminarea concursului, blondina și-a continuat activitatea în mediul online. Astfel, a ajuns să se numere printre cele mai urmărite influencerițe de la noi din țară, cu peste 180.000 de urmăritori. Tânăra trăiește cele mai frumoase momente din viața sa și asta pentru că, după cununia civilă de anul trecut, ea și soțul ei se pregătesc de nuntă, care va avea loc anul acesta în mai.

În mai puțin de o lună, Sensy va îmbrăca rochia albă, însă pregătirile îi dau bătăi de cap și o epuizează la maxim. Influencerița se confruntă și cu o problemă destul de grea. Și-a ales rochia de mireasă, însă nu își dorește să poarte pantofi cu toc, iar acum blondina va trebui să își mai cumpere o rochie pentru a putea purta încălțări joase.

”Am ales rochia de mireasă, dar încă nu am început să o facem. Am ales modelul, este foarte frumos, despicat pe picior, dar am o altă problemă! Nu vreau să port la nuntă pantofi cu toc, iar la această rochie, pe care am ales-o, se văd pantofii, așa că am nevoie de încă una. Acum am 400 de persoane, locația este de 4 ori mai mare, sigur nu voi gestiona totul pe tocuri. Deja mi-am luat adidași, așa că îmi trebuie o rochie de mireasă lungă, ca să nu se vadă adidașii”, a povestit Sensy, pentru impact.ro.

Sensy, despre sărbătorile Pascale

Sensy nu este o mare fană a mâncărilor gătite, astfel că pentru sărbătorile de Paște a comandat doar 3 cozonaci, iar de restul se vor ocupa mama și soacra sa. Blondina a mărturisit că vor petrece la munte, alături de soțul său și familiile lor, însă plănuiește să stea pe canapea și să aștepte să fie servită, mai ales că pregătirile de nuntă au extenuat-o cu adevărat și are nevoie de puțină odihnă.

”Pentru Paște, am făcut comandă de trei cozonaci, dar am noroc cu mama și cu soacra, vom face Paștele toți șase la munte. Vin ei cu totul pregatit! Abia aștept! O să stau pe canapea și o să aștept mâncărica. Mie nu prea îmi place mâncarea gătită, îmi plac aperitivele și friptura, dar tocăniță, miel și drob nu mănânc. Mănânc doar cozonac!’’, a mai spus influencerița.

Sensy [Sursa foto: Instagram]