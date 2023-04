Sentimente puternice, lacrimi de fericire si iubire fara margini, astazi, de la ora 18:00, in “Instinct de mama”, la Kanal D2

In episodul din aceasta seara, in “Instinct de mama”, situatia se precipita la conacul familiei Aksoy. Yeliz si Aliye sunt in culmea fericirii cand Hicran decide sa paraseasca conacul familiei Aksoy. Tanara femeie nu este de acord decizia impusa de Emre de a-i limita interactiunile cu Melek. Nimeni insa nu se va asteapta ca Melek sa ia atitudine in fata acestei nedreptati. Fetita, care si-a deschis sufletul, dupa ani buni, numai in fata lui Hicran, va lua o decizie care ii va ingrozi pe toti.

Nu ratati astazi, de la ora 18:00, un episod impresionant din serialul “Instinct de mama”, la Kanal D2.