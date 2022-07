Sentința în cazul Caracal ar putea fi amânată: "O anchetă mult mai amplă, care nu s-a făcut!" Ce acuzații i se aduc în plus lui Gheorghe Dincă

In articol:

Au trecut 3 ani de când Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au dispărut fără urmă, însă autoritățile nu au dat nici acum sentința finală în cazul Caracal. Deși s-a transmis că Dincă ar urma să-și afle pedeapsa în mai puțin de o lună, se pare că instanța ar putea decide să

amâne pronunțarea.

Avocatul familiei Măceșanu: "Ar fi trebuit o anchetă mult mai amplă"

Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu, a dezvăluit că procurorul de caz a propus o pedeapsă de 30 de ani de închisoare cu executare pentru Gheorghe Dincă. Chiar dacă a fost de acord cu cererea șefului DIICOT Olt, acesta susține că ancheta nu s-a desfășurat "ca la carte".

Moldovan a declarat recent, în cadrul unul interviu pentru impact.ro, că autoritățile ar fi trebuit să extindă cercetările în cazul lui Dincă, mai ales în ceea ce privește suspiciunile legate de traficul de persoane: "Toată lumea așteaptă de acum decizia. Dar ea poate veni la jumătatea lunii august, pe data de 12, dar poate la fel de bine să întârzie, fiindcă instanța poate decide să amâne pronunțarea. Ar fi trebuit cercetate legăturile acestuia cu o serie de familii, de cunoscuți din oraș sau din zonă. Pe scurt, o anchetă mult mai amplă, care nu s-a făcut. Și nu înțeleg de ce nu s-a făcut! Eu aș fi cerut descinderi peste descinderi.", a declarat avocatul familiei Măceșanu, pentru sursa citată.

Alexandra Măceșanu [Sursa foto: Facebook]

"Din probele administrate nu rezultă că Gheorghe Dincă ar fi criminal!"

Avocatul familiei Măceșanu a vorbit și despre probele depuse la dosar, în tot acest timp. Aurel Moldovan a explicat că nu există dovezi care să-l incrimineze direct pe Gheorghe Dincă și care să arate clar că acesta le-a omorât pe cele două fete, în propria curte: "Din probele administrate în timpul procesului nu rezultă că Gheorghe Dincă ar fi criminal. Proba de ADN, cea care ar fi fost extrasă pare-se dintr-un dinte aparținând Alexandrei Măceșanu, găsită în butoiul în care acuzatul ar fi ars oasele victimelor sale nu e evidentă.

Dacă nu ai pulpă dentară, nu prea ai de unde să extragi ADN-ul. Or, medicii care au făcut analiza au explicat că din oasele calcinate în acel butoi nu s-a putut stabili cu claritate dacă avem ADN și cui aparține. În al doilea rând, actul constatator de deces are trecută pe el data de 26 iulie 2019. Or, asta înseamnă că fata ar fi murit de față cu polițiștii care făceau deja la acea dată diverse cercetări. Ceea ce, să recunoaștem, e cam ciudat! Nu există probe care să-l incrimineze direct pe Gheorghe Dincă de crimă!", a mai spus avocatul familiei Măceșanu.

Luiza Melencu [Sursa foto: Facebook]