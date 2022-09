Șerban Copoț, jignit de un alt șofer din cauza mașinii vechi de 16 ani pe care o conduce. Artistul a răbufnit: „Sunt sărac, urât, am şi chelit”

In articol:

Toată lumea îl cunoaște pe Șerban Copoț, fie din trupa Animal X, cu care a făcut furori în anii 2000, fie de la emisiunile TV pe care le-a prezentat în ultimii ani.

Recent, Șerban Copoț a trecut printr-o situație neplăcută la care nu avea cum să nu reacționeze.

Șerban Copoț, șicanat în trafic din cauza mașinii sale. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Dan Badea și Șerban Copoț, mai mult decât co-prezentatori! Cât de apropiați sunt, de fapt, în viața reală? "Am avut chimie de la început"

Citeste si: Nea Marin a fost operat de urgență! Cum se simte- kfetele.ro

Citeste si: Daniela Crudu ar fi fost lovită cu pumnul de Nea Marin. Gestul șocant s-a petrecut în timpul filmărilor..- bzi.ro

Șerban Copoț, reacție acidă după ce a fost șicanat în trafic

Traficul din Capitală este un adevărat nucleu de agitație și nervi întinși la maxim, din care, de cele mai multe ori, șoferii spun că nu pot să iasă calmi și liniștiți.

Recent, pentru Șerban Copoț traficul a devenit mult mai neplăcut, după ce un alt șofer l-a șicanat pe artist pentru că nu conduce o mașină scumpă.

Așa cum era de așteptat, la scurt timp după incident, cântărețul a vorbit despre cele întâmplate și a ținut să precizeze că nu este nimic rușinos în a circula cu o mașină mai ieftină.

„Asta e mașina mea de umblat prin oraș. Este un Citroen C1 din 2006. Acum câteva zile, cineva in trafic a râs de mine că sunt un "sărak" că nu mă dau cu ceva bengos, care să mă "scoată la valoare". Bă băieți, sunt sărac, urât, am și chelit... sunt ultimul terminat. Voi sunteți cei mai tari, cu valoare, frumoși, pensați, epilați și cu succes la femei. Liniștiți-vă! Eu nu mă pot ridica la valoarea voastră deci vă rog să mă ignorați că nu sunt pe jmecherie ca voi. Ați câștigat! E bine? Nu avem absolut nimic în comun și este foarte bine așa. Este loc și pentru săraci ca mine sub soare”, a scris Șerban.

După ce artistul a postat mesajul, mii de oameni au empatizat cu sentimentele pe care le-a trăit. Ulterior Șerban a mai oferit o completare postării inițiale, printr-un video de mulțumire față de fanii săi, care îi sunt alături și îl înțeleg.

Citeste si: Șerban Copoț a făcut anunțul dureros: „Acum o lună de zile am aflat că are leucemie”. Cum a reacționat fiul artistului la vestea tristă

„În traficul din București să stau să mă enervez că nu am nu știu ce vapor?! Nu mi se întâmplă mie așa ceva. Prefer să trăiesc simplu și în rând cu lumea”, a mai spus Șerban Copoț.