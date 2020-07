In articol:

Șerban Copoț, tată pentru a treia oară! Primele declarații. Cu ocazia zilei lui de naștere, Șerban Copoț a anunțat că va deveni din nou tată. În doar câteva luni, soția prezentatorului TV va aduce pe lume o fetiță.

Șerban Copoț a oferit primele declarații pentru un post de televiziune, unde a mărturisit că se simte în al nouălea cer și d-abia așteaptă să fie tată de fată.

„Știam de ceva timp, dar am preferat să fim siguri că totul este ok și că sarcina e suficient de avansată și putem sta liniștiți. M-am simțit în al nouălea cer. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu și mai ales că acum am doi băieți, o să vină și o fetiță, zici că am calculat treaba asta. Ne bucurăm de lucrurile astea ca orice om normal”, a declarat Șerban Copoț.

Actorul a mărturisit că o să fie o provocare, mai ales că el provine dintr-o familie unde erau numai băieți, dar susține că s-a „descurcat cu fetele în viață”.

”Sunt cu mintea deschisă să învăț lucruri pentru că vin dintr-o familie unde eram numai băieți, patru frați, deci sunt niște lucruri noi. Dar, în general, cred că m-am descurcat cu fetele în viață. Am făcut alegerile potrivite și cred că o să mă descurc și cu cea mică!”, a adăugat cântărețul.

Șerban Copoț este extrem de fericit și a ținut să le dezvăluie tuturor celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare că soția lui va aduce pe lume o fetiță în luna noiembrie a acestui an. Totodată, artistul a spus că abia așteaptă să își strângă în brațe fiica. El mai are doi băieți și își dorea din suflet să fie și tată de fată. (Citeste si: Ada Condeescu este însărcinată pentru a doua oară: „Sper să pot naște normal”)

”Cel mai important cadou va veni la sfârșitul lui noiembrie când mult iubita mea sotie o să aducă pe lume o fetiță. Sunt leșinat de nerăbdare să fiu tată de fetiță”, a scris Șerban Copoț pe Facebook.

