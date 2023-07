Momente de coșmar pentru Șerban Copoț. A fost prins în mijlocul unei furtuni violente: „A pornit din senin şi nu am primit niciun mesaj RoAlert”

In articol:

Prezentatorul TV se afla într-o tabără de copii, în județul Harghita, atunci când a început dezastrul. Vremea capricioasă le-a dat bătăi de cap atât lui, cât și copiilor aflați în tabăra de vară. Din senin, a început vijelia și a făcut prăpăd în zonă. Localnicii au rămas fără apă și electricitate timp de câteva ore.

Furtuna a lăsat dezastru în urmă ei, în județul Harghita. [Sursa foto: Facebook Șerban Copoț]

Cum a făcut față furtunii prezentatorul TV

Vedeta a povestit cum a ieșit din această experiență neplăcută. În România, în ultima perioadă, vremea a devenit tot mai instabilă. Avem parte de numeroase fenomene meteo extreme care le dau bătăi de cap oamenilor. Furtunile au semănat dezastru în urma lor, iar printre județele afectate se numără și Harghita.

Copoț era într-o tabără de minori, în timp ce furtuna se apropia violent. Vântul a început să bată cu putere, iar arborii au fost smulși din pământ cu tot cu rădăcină. Din fericire, nu au existat victime, iar oamenii s-au salvat din calea dezastrului.

„A venit o furtună a fost cod roșu de furtună aici în zona Harghita. Din păcate nu a funcționat ro-alert-ul, nu am primit nimic, nici un avertisment. S-au dărâmat copaci, s-a oprit curentul apa. Ne-a luat prin surprindere, dar ne-am descurcat admirabil, nu s a întâmplat nimic, n-a fost cu victime sau răniți, nimic de genul, ceea ce este cel mai important aspect”, a declarat Șerban Copoț pentru Antena Stars.

Furtuna a fost una de scurtă durată, însă a lăsat mult dezastru în urma ei. Copiii aflați în tabără s-au speriat, însă nimeni nu a suferit răni în urma vijeliei. Organizatorii s-au mobilizat și i-au chemat rapid pe cei mici în cabană pentru a se adăposti din calea furtunii.

„A fost furtună, a venit din senin, a durat 10 minute. Acele 10 minute au fost foarte intense, bine că am fost toți la adăpost, copiii au fost în camere. Toată lumea a lucrat să repunem lucrurile pe un făgaș normal. Când a venit furtuna, noi eram afară cu copiii. Când am văzut la orizont că venea foarte puternic, cod atmosferic destul de gri și de supărat, am pus instructorii și toți să strige, să fluieri, am chemat pe toată lumea repede, ne-am pus la adăpost și imediat, atunci a început prăpădul. Dacă rămâneam afară, copiii ce să spună, unii dintre ei au fost speriați, dar s-au liniștit. Era pentru prima oară în viața lor când văd un astfel de fenomen”, a transmis Copoț.

Vremea rea a semănat dezastru în Harghita. [Sursa foto: Facebook Șerban Copoț]

Prezentatorul TV a anunțat că au rămas fără apă și fără electricitate în urma vijeliei. Autoritățile au intervenit și au reparat cablurile ce ofereau electricitate căsuțelor unde erau cazați copii. Cabanele în care sunt cazați organizatorii nu au curent nici până acum. Cu toții și-au dorit ca minorii să fie bine și să se bucure de tabără, mai ales că au avut de oferit explicații părinților.

„Vilele copiilor nu au avut curent de la 2:30 până seara la 23:00. Până la urmă, s-a restabilit electricitatea. Unde suntem cazați noi, staff-ul, în continuare nu este curent. Ne interesează să fie copiii ok, acolo s-a concentrat tot efortul. Semnalul e foarte slab, fără curent, fără internet. Am putut să ținem legătura să părinții să îi anunțăm că toată lumea este în regulă”, a completat Șerban Copoț.