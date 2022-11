Șerban Copoț și soția sa, secretul unei căsnicii fericite, după 15 ani de relație! Prezentatorul TV a mărturisit tot: „Îmi dă impresia că am lanțul foarte lung, iar eu de rușine nu trag de lanț”

In articol:

Șerban Copoț este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră. Pe lângă o comunitate de urmăritori, care îl apreciază foarte mult pe acesta, omul de televiziune are și o familie foarte frumoasă.

Șerban este foarte fericit alături de soția și de copiii săi. Vedeta și aleasa inimii sale sunt împreună de 15 ani, așa că au putut să își dea seama cum să facă relația lor să funcționeze foarte bine.

Șerban Copoț și soția sa [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Dan Badea și Șerban Copoț, mai mult decât co-prezentatori! Cât de apropiați sunt, de fapt, în viața reală? "Am avut chimie de la început"

Șerban Copoț a dezvăluit cum se rezolvă neînțelegerile în familia sa

Șerban Copoț este un soț și un tată fericit. Totuși, chiar dacă prezentatorul TV și partenera sa de viață se iubesc foarte mult, asta nu înseamnă că neînțelegerile nu bat niciodată la ușa lor.

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Chiar dacă uneori nu sunt pe aceeași lungime de undă, Copoț și aleasa inimii sale reușesc să se împace unul pe altul și să o scoată la capăt.

Vedeta spune că la baza împăcării stă respectul reciproc care, împreună cu echilibrul, sunt cele două elemente care nu lipsesc nici măcar pentru o secundă din relația lor,

fapt pe care Copoț îl consideră și marele secret al longevității căsniciei sale.

„Asta face parte din bagajul de skill-uri pe care trebuie să le aibă un bărbat într-o familie. Există și reciprocă. Și ea știe să mă împace când mă supăr. Nu este o chestie care vine doar din partea mea, nu vreau să dau apă la moară fenomenului feminist extrem. Eu respect femeia, cu toată dragostea. Dar și ea respectă bărbatul. Nu este normal să existe echilibru? Asta este secretul.”, a dezvăluit vedeta la un post de televiziune.

Șerban Copoț și partenera sa de viață au o căsnicie fericită. [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Șerban Copoț, sfâșiat de durere după vestea că mama lui are cancer. Cum se simte femeia după operație: „A fost teribil de greu”

Vedeta și soția sa, exemplu de căsnicie fericită

Mai mult decât atât, prezentatorul spune că nici el și nici soția sa nu sunt genul de persoane care să impună lucruri în relație partenerului, astfel că libertatea este la ea acasă în mariajul lor.

„Odată ce am crescut împreună, ne-am acceptat anumite chestii și le-am și șlefuit în timp ce creșteam. Toate lucrurile le tratăm cu calm, iar goangele mici sunt mici, mai bag eu cuțitul prin gard, mai fac câte o prostioara, dar nu e genul că m-am dus și am băut și m-am întors după câteva zile, cu toate că am libertatea să fac asta, dar nu o fac din respect pentru ea. Asta e șmecheria ei, îmi dă impresia că am lanțul foarte lung, iar eu de rușine nu trag de lanț. Și eu a trebuit să renunț la lucruri, la fel și ea, dar nu le-am monitorizat niciodată și nici nu o să o facem. E mai înțeleaptă decât mine. Creează un climat de împăcare, nu de competiție. Eu sunt foarte competitiv, dar ea mi-a demonstrat că este mai înțeleaptă decât mine și am învățat de la ea să nu mai fiu așa de îndârjit. M-am schimbat foarte mult pe subiectul asta. Am învățat de la ea să las de la mine, să respir înainte să reacționez. Ne șlefuim unul pe celălalt”, a mai spus Șerban Copoț.