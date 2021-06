Șerban Huidu, dezastru după pandemie! Câți bani a pierdut cârcotașul într-un singur an? EXCLUSIV

Șerban Huidu își îneacă amarul 00:07, iun 12, 2021 Autor: Radu Constantin

Șerban Huidu nu trece prin cea mai fericită perioadă din punct de vedere al business-ului. Cârcotașul a fost afectat de perioada de pandemie iar asta se vede din cifrele pe care compania care produce emisiunea ”Cronica Cârcotașilor” le-a avut în 2020.

Huidu a trecut de la un profit de 401.229 lei în 2019 la o pierdere de 753.686 lei (în jur de 150.000 de euro) în 2020, ceea ce este echivalent cu cel mai slab an din 2005 până azi pentru societatea condusă de omul de televiziune. Este pentru prima dată când firma cârcotașului termină anul pe minus, în ultimii 16 ani.

Huidu are de recuperat foarte mulți bani

Hodoronc-Tronc Production a avut o totuși o cifră de afaceri comparabilă cu cea din anii precedenți, adică 2,01 milioane lei iar datoriile au mai scăzut până la 956.730 lei, firma având disponibilă în bănci suma de 111.963

lei. Bilanțul slab la sfârșit de an pare să se datoreze volumului mare de creanțe (bani de recuperat) pe care Huidu îl are în acest moment: 2,32 milioane lei. A fost o situație des întâlnită în anul pandemiei, când firmele au intrat în întârzieri sau incapacitate de plată, fie din cauza întreruperii activității, fie pentru că ajutoarele promise de stat au întârziat. Firma lui Huidu stă bine și la capitaluri: 4,32 milioane lei și mai are 6 angajați din 8, câți erau în 2019.

Șerban Huidu a anunțat că renunță la a mai prezenta Cronica Cârcotașilor, însă rămâne în echipă, ocupându-se exclusiv de partea de producție.

Șerban Huidu: ”Am făcut un pas în spate”

„Pentru toamnă am decis să fac un pas un spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran. Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. Cronica Cârcotaşilor este mai mult decât copilul meu de suflet. Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie. La debut am vrut sa scriu doar textele, dar, fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era înţeles de nimeni, am decis să vin în faţa camerei şi să fac si pe prezentatorul. Apoi, în 2015, când am revenit la prezentarea emisiunii, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. Jumătate din echipa plecase şi soluţiile de înlocuire nu funcţionau corespunzător. Astăzi, situaţia este cu totul alta. Am pregătit o echipă de nota 10 în care am toată încrederea. Iar eu voi fi tot timpul parte din echipă”, a mărturisit Șerban Huidu conform Pagina de Media.