Șerban Huidu, infectat cu noul coronavirus! Reacția prezentatorului tv: „Au trecut două săptămâni și...”

Șerban Huidu a dezvăluit că s-a infectat cu noul coronavirus.

Șerban Huidu este numără printre vedetele care s-au infectat cu noul coronavirus. Prezentatorul tv a confirmat informația în cadrul emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, emisiune care rulează de mai bine de 20 de ani. În cadrul emisiunii de la Prima TV a fost prezentat un reportaj cu celebrul „cârcotaș”, în care anunța că a fost diagnosticat cu virusul ucigaș din China. (Citeste si: Șerban Huidu a fost concediat?! Ce se întâmplă cu emisiunea „Cronica Cârcotașilor”)

Șerban Huidu s-a izolvat la domiciliu pentru două săptămâni. După ce s-a vindecat, prezentatorul tv a decis să meargă la un centru de transfuzie, unde a donat plasmă pentru ceilalți bolnavi de coronavirus. „Da, am avut COVID. Și acum au trecut două săptămâni și am venit să donez sânge”, a spus Şerban Huidu.

Zeci de artiști au simptome de coronavirus după ce au participat la fimările pentru Revelion!

Filmările pentru Revelion au pus în pericol mulți artiști din România. Cel puțin patru cântăreți de muzică populară au fost testați pozitiv cu noul coronavirus și alți zeci prezintă simptome de coronavirus. Toți au fost prezenți la filmările pentru Revelion 2021, la mai multe televiziuni. Printre ei se află și Maria Ghinea, interpretă de muzică populară.

„Eu m-am simțit rău miercuri noaptea, m-am dus la spital și mi-am făcut un test la Ploiești, care a ieșit negativ. Joi am mers la filmări, am filmat și Crăciunul și Revelionul la F..., eu nu știu cum evoluează virusul, am înțeles că între 5 și 8 zile, nu pot să-mi dau seama. Am fost la multe filmări, nu pot să condamn pe nimeni că am luat de undeva, a fost nenorocul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că scap. Eu le-am spus celor de la DSP cu cine am fost în perioada asta, colega mea Ileana Lăceanu este izolată dar și Ilie Dura”, a spus Maria Ghinea pentru subtsantial.ro. Citește mai multe AICI.