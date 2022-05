Serena Williams, decizie radicală după ce Simona Halep i-a luat antrenorul: „A întrerupt brutal relația”

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, mai precis la începutul lunii aprilie, Simona Halep anunța că are un nou antrenor, nimeni altul decât Patrick Mouratoglou, care a colaborat o perioadă lungă de timp cu Serena Williams.

Totodată, această nouă colaborare a stârnit multe controverse, asta pentru că nu ar fi fost deloc pe placul jucătoarei de tenis americane.

Serena Williams a fost extrem de deranjată de faptul că antrenorul francez a acceptat să colaboreze cu Simona Halep, iar din acest motiv, sportiva americană a ”întreruput brutal relația cu Mouratoglou”.

Firicel Tomai, fost antrenor al Simonai Halep: „A rupt comunicarea”

Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep, a făcut o serie de declarații despre noua colaborare dintre tenismena româncă și antrenorul francez, dezvăluind că nu a crezut în această echipă, în primă fază, dat fiind faptul că Mouratoglou o antrena și pe Serena Williams.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în momentul în care Serena Williams ar fi fost foarte deranjată pentru că antrenorul francez a început o colaborare cu sportiva din România, motiv pentru care relația dintre tenismena americană și Patrick Mouratoglou s-a încheiat brusc, spune Firicel Tomai, care a explicat că șansele de reușită ale Simonei Halep cu noul antrenor sunt mult mai mari.

„Eu am spus la început că au 40% șanse de reușită. Acum șansele ca acest cuplu să meargă mai departe au crescut la 60-70%. În condițiile în care Serena Williams a întrerupt brutal relația cu Mouratoglou. A rupt comunicarea.”,

a spus Firicel Tomai pentru un post TV.

Mai mult decât atât, cunoscând-o pe Simona Halep foarte bine, Firicel Tomai a declarat despre aceasta că are un respect foarte mare pentru profesioniști, așa că mereu dă tot ce este mai bun pentru a deveni cea mai bună variantă a sa.

„Simona are un respect deosebit pentru cei la care ajungi greu și care costă, se lasă pe mâinile lor. Poate e involuntar. Când ea vede că la un antrenor se ajunge greu, face absolut tot ce poate ca să-l atragă în echipa ei și să lucreze cu ea.”, a mai spus Firicel Tomai.

Simona Halep a spus că nu a fost o decizie ușoară

Cât despre colaborarea cu noul antrenor, Simona Halep a declarat că nu a fost o decizie ușoară, mai ales că este nevoită acum să-și schimbe stilul de viață, însă cu toate acestea, tenismena româncă se bucură din plin de faptul că a avut această oportunitate.

„Pot să spun că nu m-am așteptat niciodată să fac acest pas, nici nu-mi dădea prin cap așa ceva. Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să pot să fac față unui sistem foarte bine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros, mi-a plăcut mai mult să fiu independentă, dar impactul pe care l-am avut când am intrat acolo și m-am antrenat a fost ceva wow.



Deodată am simțit că vreau să fac treaba asta. În momentul respectiv, Patrick nu era disponibil, dar am tot stat acolo și m-am antrenat cu altcineva, a fost o experiență deosebită și vibe-ul de acolo m-a ajutat că iau decizia, care nu a fost una ușoară, să schimb toată rutina și modul de viață, dar sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul și că am avut această oportunitate”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou [Sursa foto: Instagram]