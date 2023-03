Serena Williams, la un pas de moarte! ”Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense”! Ce s-a întâmplat cu celebra tenismenă și de ce refuză să își sărbătorească fiica!

In articol:

Serena Williams (41) a făcut istorie în tenisul feminin mondial, cu cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Prezența pe terenurile din întreaga lume, la care se adaugă banii din contracte au făcut-o și una dintre cele mai bogate femei de pe planetă, averea sa fiind estimată la aproximativ 95 de milioane de euro.

Totuși, celebritatea și banii nu au ajutat-o în cel mai delicat moment al vieții ei. Doar religia, spune ea, a fost cea care a contat. Se întâmpla în ziua în care a născut-o pe fiica ei, Alexis Olympia Ohanian jr. Atunci, Serena Williams a fost la un pas de moarte.

”Aproape am murit după ce am născut-o pe Olympia. Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense pe care am îndurat-o ca un rezultat al emboliei (n.r. - astuparea bruscă a unui vas sangvin sau limfatic). Doctorii au găsit un hematom mare, o umflare a sângelui coagulat în abdomenul meu.

Am primit o procedură pentru prevenirea sângelui coagulat care ar fi putut ajunge la plămâni”, a povestit, la vremea respectivă, Serena Willims, pentru cotidianul britanic The Guardian.

Serena Williams [Sursa foto: Profimedia]

Alexis Olympia vrea să aibă o surioară de la mama ei, Serena Williams

Serena Williams a revenit în tenis la un an de la nașterea fetiție, dar nimic nu a mai fost la fel.

Înfrângerile au devenit mai dese decât victoriile, motiv pentru marea campioană să renunțe încet, încet la turnee. Așa se face că, Serena nu a mai jucat oficial din septembrie 2022, de la US Open, a preferat să se deice vieții de familie.

Nu a menționat nimic despre o retragere,a ales varianta „evoluție spre altă fază”. Poate se mai gândește că, într-o bună zi, va mai concura pe terenurile de tenis. Până atunci, vrea să fie doar mamă și soție. Serena și Ohanian s-au căsătorit în noiembrie 2017, când micuța lor, Alexis Olympia, avea doar o lună și jumătate. Anii au trecut, iar acum, Alexis este o adevărată domnișorică, la 5 ani și 5 luni și își dorește cu ardoarea să fie sora mai mare. „În unele zile spune: «Toată lumea are o soră sau un frate, mai puțin eu»", a povestit în presă Serena. „Iar eu îi răspund că lucrăm la asta, deși prima sarcină a fost una foarte complicată”, mai explică fostul lider mondial.

Serena Williams [Sursa foto: Profimedia]

Serena Williams, la un pas de moarte! Apoi, a aderat la Martorii lui Iehova și s-a botezat la 41 de ani

Serena Williams a mai dezvăluit și faptul că nu își sărbătorește niciodată fiica. ”Noi suntem Martorii lui Iehova. În Biblie, zilele de naștere nu sunt menționate ca sărbătoare”, a declarat tenismena care s-a botezat la 41 de ani și a intrat în rândul celor care cred în această organizație religioasă.

„Faptul că sunt martor al lui Iehova este important pentru mine, dar nu am practicat cu adevărat și am tot vrut să mă implic mai mult. Alexis nu a crescut mergând la nicio biserică, dar este foarte receptivă și chiar ia inițiativa. Pune nevoile mele pe primul plan”, povestea Serena Williams în anul 2017, pentru Vogue