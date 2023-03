Serghei Mizil a vrut să o oprească pe fiica lui cea mare să se mărite, chiar în ziua nunții! Smaranda a trecut printr-un divorț dur: "A fost oribil, mi-a luat tot ce aveam"

In articol:

Smaranda, fiica lui Serghei Mizil are o poveste de viață foarte interesantă. Deși tatăl ei este cel care se află cel mai des în lumina reflectoarelor, și ea a trecut prin multe și are un dar de a-și povesti experiențele, încât nu te plictisești ascultând-o.

Serghei Mizil și-a avertizat fiica să nu se mărite

Invitată la Fiță cu Adiță împreună cu sora ei, Ana, Smaranda a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă.

Smaranda a fost căsătorită puțin timp, iar în luna de miere a cerut divorțul. Fostul soț nu i-a dat pace și a urmat un proces prin care a încercat să îi ia copilul. Smaranda a reușit să câștige custodia, însă au afectat-o mult cele întâmplate.

"Asta cu soțul meu a fost o lecție. Mi-a dat-o Dumnezeu, trezește-te la realitate că viața nu e așa. Am trecut printr-un divorț foarte urât, m-a trezit la realitate. Tata m-a susținut foarte mult în perioada aceea. Am avut procesul de divorț, iar peste un an fostul meu soț a vrut să îmi ia copilul și am avut un proces de doi ani oribil. Nici nu vreau să mă gândesc că îmi crește tensiunea și încep și plâng. Eu nu beau alcool, nu merg în cluburi, nu umblu cu bărbați. Fostul meu soț nu a putut să dea în mine și atunci în hotărârea aia ca să îmi ia copilul, a dat în Serghei. Serghei a participat la tot procesul, pentru că judecătoarea îl chema și pe el. M-a acuzat că nu pot să cresc copilul cu un așa bunic. Serghei l-a crescut pe copil, că pe tacsu nu l-a interesat. Serghei a plătit bonă, spitale, medicamente. Noi l-am crescut. A fost foarte urât, doi ani a durat procesul. Acum sunt ok, în 2016 s-a terminat. Dar urât. Cu filmări, cu înregistrări, urmăriri, detectivi. Nu avea nimic despre mine.", a declarat Smaranda Mizil.

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Lovitură teribilă primită de Zelenski. Anunțul făcut cu puțin timp în urmă. Liderul de la Kiev nu se aștepta la acest lucru- stirileprotv.ro

Dezvăluirile nu se opresc aici. Se pare că Serghei Mizil a presimțit ceva și chiar în ziua nunții a vrut să își oprească fiica din a se mărita.

"Serghei mi-a spus în ziua nunții să nu mă căsătoresc, să fug. A simțit. Am plecat la Paris în luna de miere, trei săptămâni și o lună la Londra și l-am sunat pe taică-miu să-mi caute avocat că divorțez. Am rămas însărcinată. M-am dus la taică-miu, i-am zis și mi-a zis să îl fac și îl creștem noi. Și așa a fost.", a mai spus Smaranda Mizil.

Smaranda Mizil, despre fostul soț: "Mi-a luat tot ce aveam"

Smaranda susține că ea nu este materialistă și că niciodată nu a atras-o atuul financiar al unui bărbat. După fostul soț, a găsit un bărbat, cu care este și în prezent împreună, care îi iubește copilul și alături de care este foarte fericită.

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

"În afară de fostul meu soț nu a putut nimeni să mă prostească, dar eram conștientă, el a stat așa ca râia, a urmărit ceva. A pus mâna...mi-a luat tot ce aveam. Am zis ducă-se, nu mă interesează, nu sunt materialistă. Nu mă interesează banii. Tot Serghei m-a învățat. Ia-ți unul cu bani, să construiți împreună. Nu m-au interesat niciodată bărbații cu bani, că au fost care m-au curtat. Iubitul actual îmi iubește foarte mult copilul. Când ești divorțat și ai un copil, asta e primordial.", a mărturisit Smaranda Mizil, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!