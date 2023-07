Serghei Mizil, toate detaliile despre "operația" la inimă! Vedeta ne-a dezvăluit cum se simte și de ce a ales să își pună stent: "Se putea întâmpla într-un an sau doi" | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că Serghei Mizil a fost operat pe inimă i-a luat pe fanii vedetei prin surprindere.

Serghei este de departe unul dintre cei mai îndrăgiți oameni din televiziune așa că fanii afaceristului s-au speriat imediat ce au aflat veștile.

Din fericire, viața lui Serghei Mizil nu a fost pusă în pericol și nici nu s-a confruntat cu un infarct sau alte probleme. Vedetei i s-a recomandat montarea unui stent preventiv, așa că Serghei a urmat cu sfințenie sfaturile medicului și a optat pentru intervenție.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu celebrul afacerist și au aflat ce s-a întâmplat de fapt și care a fost motivul pentru care medicii i-au montat un stent.

Motivul pentru care Serghei Mizil și-a montat un stent

Serghei Mizil a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre intervenția făcută. Afaceristul ne-a asigurat că nu s-a confruntat cu probleme mai grave de sănătate, ci a mers la un control de rutină, acolo unde medicul i-a recomandat montarea unui stent.

"Nu am avut nimic, nu am avut infarct sau angina pectorală. Eu mă urmăresc la o doctoriță foarte tare care îmi face tot felul de analize, având 70 de ani și având o chestie ereditară. Am o depunere ereditară așa că odată la 7-8 luni, mă duc și îmi fac analizele ca orice om normal la vârsta mea.

Ea mi-a zis că acum au apărut astea cu inteligența artificială, aici în medicină e bună chestia asta și mi-a zis să îmi fac o coronarografie ca să văd care este situația. Mi-am făcut asta pentru control, este oricum o analiză destul de grea că totuși este o intervenție pe toate venele. Mi-a făcut-o și mi-a spus că sunt bine, dar pe o arteră am 68%- 69% înfundată", a mărturisit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta ne-a dezvăluit că acum nu ar fi fost o problemă acest procent, însă dacă ar trece de 70% ar putea apărea complicații.

"Acum nu era un pericol, dar mi-a spus că pe la 70%- 75% poți începe să ai probleme. Asta se putea depune într-un an, în doi. Mi-a spus că dacă tot am umblat acum, să îmi pună stent. I-am spus că îmi pună", ne-a explicat Serghei.

Cum se simte Serghei Mizil după "operația" la inimă

Vedeta se simte bine și nu au apărut complicații nici în timpul intervenției și nici după. A plecat din clinica medicală pe picioarele lui, la scurt timp după ce i-a fost montat stentul.

Serghei recunoaște că ar fi putut să plece și fără să își monteze stentul, însă ar fi existat riscul ca analizele destul de complicate să fie repetate la doar câteva luni distanță, moment în care s-ar fi putut ajunge la aceeași formă de tratament.

"Mă simt bine, nu am nimic. Mi-am făcut procedura și am ieșit afară. Puteam să plec fără să îmi pună stent, dar mai veneam peste câteva luni iar să fac chiar analiza, oricum asta este cu substanță de contrast, vasele acelea pot să trosnească se rupă, nu e chiar așa de simplu. Dacă tot am făcut-o, mi-am pus și stentul", a mai precizat Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Serghei Mizil, sfat extrem de prețios pentru toți românii

Vedeta are și un o recomandare importantă pentru toți românii. Serghei este de părere că oamenii ar trebui să își facă anual controalele la inimă, mai ales după o vârstă. Dincolo de asta, vedeta spune că montarea stentului ar trebui să fie gratuită în orice situație, nu doar atunci când pacienții au suferit un infarct.

"Eu le recomand tuturor oamenilor să își facă din timp și analizele și tot ce trebuie. Statul român îți plătește stentul, care oricum e scump, am dat 3000 și ceva de euro, Casa de Asigurări ți-l pune gratuit dacă ai făcut infarct.

Păi dacă am făcut infarct la ce-mi mai trebuie? Asta e complet aiurea, păi e o boală la care avem mortalitatea cea mai mare de inimă și de accident vascular. Ar trebui să se facă totuși ceva, are omul probleme, atunci să-l pună. Nu să ajungă la o chestie mai gravă", a mai adăugat Serghei Mizil.

