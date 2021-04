Serghei Mizil tună și fulgeră la adresa lui Mădălin Voicu. Acesta spune că politicianul nu-și bagă copiii în seamă: ”Nici la botez nu a vrut să vină, la singurul nepot”

In articol:

Serghei Mizil continuă să facă dezvăluiri controversate despre fostul lui prieten, Mădălin Voicu. Acesta susține că Mădălin nu-și bagă în seamă copiii, declarații care se contrazic cu cele făcute de politician.

Ba mai mult decât atât, Serghei n-are niciun gând de împăcare cu el care i-a fost ani la rând prieten bun.

Citeste si: Mădălin Voicu a spus adevărul despre scandalul cu Serghei Mizil ”Sunt lucruri care mă dor” Dezvăluiri la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”VIDEO

„ Omul e..., înțelegi? Adică, tot ce vedeți voi că spune la televizor cu copiii... el nici nu își vede copiii, nici nu îi bagă în seamă, nimic. E un..., un..., un... și un... Toată lumea spune: „De ce nu ți-ai dat seama?”. Mi-am dat seama, dar atunci nu conta. Eram copii. După, a început să facă toate măgăriile, dar nu mie, la toți prietenii, că el nu s-a certat doar cu mine. El s-a certat absolut cu toată lumea. Cu toate că cele mai frumoase amintiri sunt legate de el, că de aia nu am cum să nu spun. Făcea și el parte din povestirile alea pentru că așa a fost să fie ”, a mărturisit Serghei Mizil, la Antena Stars.

Serghei Mizil, replici tăioase pentru Mădălin Voicu

Vedeta susține că Mădălin Voicu nu ar fi vrut să se ducă la botezul singurului nepot, spunându-i fiului său că este sătul de botezuri. ”Nici la botez nu a vrut să vină, la singurul nepot. Eu i-am spus fiului său: „Băi, dacă pe ăla îl deranjează că vin eu, nu vin” și i-a spus, iar el a zis: „Nu, băi, că eu sunt sătul de botezuri”. Cum dai un răspuns fiului tău, singurul tău nepot că tu ești sătul de botezuri și nu vii? Nu cred în nicio suferință”, a spus Serghei, la un post de televiziune.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Mădălin Voicu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mădălin Voicu si Serghei Mizil, prietenie stricată de fosta nevastă pictoriță a politicianului

” Nu am rupt-o eu! El trebuia să vină la botez, fusese ziua mea cu o zi înainte, pe 10 iulie. Ne-am simțit bine, am dansat pe mese, ne-au cântat lăutarii...a doua zi nu a mai venit. Nu întreb, nu știu care e cauza. Însă ce a spus, în proporție de 90 la sută este adevărat. Pentru că Serghei a simțit că eu am fost scos din cercul de prieteni și de vechi amici de către pictoriță. Și aici are dreptate. Nu pot să-l contrazic! Însă el e prea pornit. Și atunci de fiecare dată când îl întreabă cineva de mine, de oftică, de supărare, încearcă să mă împungă, și eu sunt supărat pe mine că am fost influențat de o muiere.

Citeste si: Câţi copii are Mădălin Voicu. Politicianul este mândru de moştenitorii săi

Dar eu nu am vorbit niciodată despre el la vreo emisiune în ultimii 10 ani, nu am vorbit niciodată nimic despre el. E prima dată când dau un răspuns, la o întrebare, dar să iau eu din proprie inițiativă cuvântul să vorbesc despre Serghei, care mi-e ca frate... Eu nu am vorbit niciodată urât despre el. Nu știu când o să-i treacă dileala asta, poate într-o zi cineva îi va spune: ”Bă, ajunge, nu mai vorbi de ăla de rău și de urât!”, a spus Mădălin Voicu, în emisiunea lui Denise Rifai.