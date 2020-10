Sergio acuzat ca a rapit o femeie [Sursa foto: Instagram]

Sergio a locuit în Italia cu familia lui, apoi s-au mutat în Anglia. De acolo a ajuns el la Puterea Dragostei, după o relaţie controversată cu Roxana Buzoiu. De altfel, în timp ce Sergio era în competiţie, au ieşit la iveală amănunte compromiţătoare despre acesta, dar şi despre fratele lui. Ovidiu, fratele lui Sergio, a postat cateva imagini intime cu Roxana, iar scandalul a luat amploare. Apoi, Sergio a înregistrat nişte discuţii între băieţii de la Puterea Dragostei pe care apoi le-a distribuit. A fost momentul în care a intervenit fratele lui Sergio, acesta s-a enervat si i-a ameninţat. Se pare că cel vizat în mod special a fost Cătălin.

”Păi așa de șmecher ești tu, măi, Cătăline? Asta e brigada ta? Nu mă sună și pe mine un șmecher adevărat...)… Eu oricum ție îți fac bucata! Și pe partea aia și pe partea aia! Ție și lui Andy, care v-ați pronunțat și l-ați amenințat pe frate-meu cu moartea, înțelegi? Vă fac manevră pe toate căile, v-o spun și-n live, nu e problemă. Nu vă las!”, a spus fratele lui Sergio într-un live pe un site de socializare.

Apoi, tot fratele lui Sergio a postat pe pagina de socializare o imagine din fața casei lui din Italia spunând că ”l-au vizitat carabinieri” în urma unor înregistrări audio distribuite în mediul online.

Sergio, fostul concurent de la Puterea Dragostei, acuzat că a răpit o femeie din locuința soțului ei! A fugit cu banii

Acum, Sergio este implicat într-un alt scandal. De data aceasta, problemele lui sunt mai grave, iar lucrurile se pot complica. Sergio este acuzat că a răpit o tânără, cu tot cu cei trei copii ai săi, din locuinţa din Germania unde aceasta stătea cu soţul ei. Mai mult, femeia ar fi luat și toți banii pe care-i avea în casă, spune soțul acesteia. Mama Anei, femeia care a plecat cu Sergio, a fost la Acces direct şi a povestit că este îngrijorată, că ea crede că fiica ei este răpită şi dusă în Anglia pentru a se prostitua. Iar cel acuzat că a răpit-o este chiar Sergio. Pe de altă parte, Ana a intrat în direct prin telefon a spus că este într-un autocat în drum spre România, că a fugit de la soţul ei care o bătea şi că Sergio doar a ajutat-o să ajungă în Anglia.

Sergio, pe de altă parte, spune că el a vrut să facă un bine şi s-a trezit într-un scandal imens în care el este acuzat de lucruri extrem de grave. Sergio spune că s-a împrietenit cu Ana pe o rețea de socializare, iar tânăra i-a povestit că are o viață grea, că soțul o bate și că ar vrea să plece în Anglia cu cei trei copii. Apoi, l-a întrebat pe el dacă poate să o ajute. Acum, Sergio se dezvinovățește și spune că totul e un scenariu.

”Eu eram în Germania și am zis că o ajut eu să o duc în Anglia. Am dus-o acasă la mine iar eu am plecat în ziua respectivă, am lăsat-o acolo. Eu știu că ea a vorbit cu părinții ei, știau de ea, că este în Anglia. După o zi, mi-a spus că vrea să plece în Romania să-și aranjeze problemele cu soțul, că se desparte. A plecat cu autocarul, tata i-a dat bani de bilete. Nu am înteles de ce maică-sa s-a dus la emisiune să spună că eu am făcut ceva. Eu am vrut să fac un bine”, a povestit Sergio, fostul concurent de la Puterea Dragostei.