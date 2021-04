Sergiu Ciobotariu, prima reacție după ce a vândut casa primită ca donație. Ce i-ar fi spus Cătălin Moroșanu

In articol:

”Tatăl Călăreț” a vândut casa primită ca donație din strângerea de fonduri organizată de Cătălin Moroșanu. Sergiu Ciobotariu a făcut primele declarații după ce, în ultima perioadă, s-a zvonit faptul că acesta ar fi dat casa cumpărată din banii oamenilor cu suflet bun unor interlopi.

Sergiu a dezvăluit, pentru BZI, că a vândut casa respectivă și că a cumpărat alta.

, a spus Sergiu Ciobotariu.

Acesta a recunoscut și că a avut problem cu legea: „M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu”. Tânărul a mărturisit că are două dosare penale și că a vândut și mașina pe care o cumpărase, pentru a nu se mai urca la volan.

„ Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a mai spus bărbatul, pentru sursa citată.

Ce i-ar fi spus Cătălin Moroșanu

„Mi-am luat casa prin zona Cicoarei, am condiții bune, am baie, două dormitoare, hol, bucătărie. Încă nu este apă trasă acolo, trebuie trasă. Nu m-a obligat nimeni să vând casa, am primit toți banii corect. Pentru casa cealaltă am făcut un contract de închiriere pe 5 ani, iar, după perioada aceasta, el devine proprietar”, a adăugat Sergiu Ciobotariu, despre casa cumpărată.

Cât despre Cătălin Moroșanu, cel care l-a ajutat, Sergiu spune că a vorbit cu el când a vândut casa cumpărată din banii proveniți din donații.

” Cu Cătălin (Moroșanu) am vorbit doar atunci când am vândut casa. El mi-a spus că dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”, a mai spus Sergiu, tăticul călăreț din Iași.

