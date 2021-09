Serial Adela 23 septembrie 2021. Un nou dușman își pune planul în aplicare. Adela este victima colaterală

In articol:

Serial Adela 23 septembrie 2021.

Serial Adela 23 septembrie 2021. Lucian se folosește de Adela pentru a-și ascunde păcatele

În episodul 6, apele vor deveni tulburi în poveștile din jurul Adelei, dar și a familiei Andronic.

Lucian și Adela pleacă la Sighișoara într-o scurtă plimbare [Sursa foto: Captură YouTube]

În serialul Adela, episodul 5, am asistat la o scenă teribilă, în care Lucian, celebrul prezentator tv, îl împușcă pe nea Gheorghe. Înainte de a apăsa pe trăgaci, el află marele secret la care nu a avut nimeni acces până acum: cine este fratele lui Mihai. Amenințat, cu pistolul țintit asupra sa, nea Gheorghe îi spune lui Lucian că fratele lui Mihai este Călin. Lucian minte și spune că este jurnalist sub acoperire, însă aflăm că și el este un aliat de-ai Marthei și la ordinele acesteia el ucide. Floppy ajunge de îndată și îl mai prinde conștient pe nea Gheorghe, însă acesta nu mai apucă să-i spună adevărul. Astfel, în episodul din 23 septembrie aflăm ce se întâmplă cu nea Gheorghe, dar și ce are Martha de gând să facă.

Lucian, prezentatorul TV, se aliază cu Martha și îl împușcă pe nea Gheorghe [Sursa foto: Captură YouTube]

De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, Lucian își face apariția, imediat după ce l-a împușcat pe nea Gheroghe, în fața casei și pleacă cu Adela într-o scurtă plimbare la Sighișoara. Cel mai probabil, el o invită să plece din București tocmai pentru a nu da nimic de bănuit.

În cealaltă casă, Mitu și Nuți vorbesc despre secretul pe care îl ascund și chiar dacă își atrag atenția să vorbească mai încet, Ana Maria îi aude.

Mihai este cuprins de furie când află că Lucian este cu Adela la Sighișoara

Așa cum ne-au obișnuit, cel mai probabil vor ieși ei din situație cu o explicație banală, care îi caracterizează.

Plină de entuziasm și dorind să-l oftice, Andreea îi spune lui Mihai că Adela este plecată cu Lucian. Fără să stea pe gânduri și deloc pe placul Andreei, Mihai pleacă după cei doi. Din promo înțelegem că Adela este fericită să-l revadă pe Mihai.

În acest timp, familia Andronic este invitată la masă, pentru că Martha vrea să le prezinte un invitat-surpriză. Cu toții așteaptă să-l cunoască pe nepotul-secret.

Ce relație există între Andreea și Adela din serialul Adela, în viața reală

Adela și Andreea, în vacanță împreună [Sursa foto: Instagram]

Oana Moșneagu, actrița care o interpretează pe Andreea în serialul Adela spune că și în prezent acest rol este o provocare pentru ea.

"După aproape un an de când am început proiectul este o provocare și o plăcere în același timp. Un personaj negativ, din punctul meu de vedere, cel puțin acest personaj, are ceva sare și piper, puțin umor de la mine, pe care l-am căpătat de la bunica și de la mama, un pic de ironie, de sarcasm. Îmi place să cred că personajele negative sunt de multe ori cireașa de pe tort. În atâta blândețe, inocență și naivitate, mai înțepăm din când în când și se dinamitează treaba. Este esențial personajul negativ ca să potențeze personajul pozitiv.", a spus Oana Moșneagu, la Antena Stars.

Andreea și Adela sunt prietene în viața reală și chiar au fost plecate în vacanță în această vară.