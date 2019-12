Sambata seara, Romania a fost cu ochii pe “Moldovenii”, serialul de comedie difuzat de Kanal D! Peste 1.3 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit episodul difuzat sambata seara, la Kanal D, cel in care primaarul Ghita Spagoveanu (interpretat de Radu Tibulca) si-a dorit sa puna satul Gaurenii de Jos pe harta turistica a tarii, punand bazele unui proiect revolutionar: transformarea asezamantului din inima Moldovei intr-o statiune turistica de top.

Serialul “Moldovenii” a plasat Kanal D pe podiumul audientelor din Romania, episodul difuzat sambata, in intervalul orar 22:00 – 23:12, a fost urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, peste peste un milion (1.018.000) de telespectatori din intreaga tara.

Sambata, 30 noiembrie, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D s-a clasat pe locul doi in topul televiziunilor din Romania, pe targetul National, cu 5,7% rating si 15,0% cota de piata, conform datelor furnizate de Kantar Media.

De saptamana aceasta, “Moldovenii” isi schimba ora de difuzare, serialul de comedie de la Kanal D va putea fi urmarit mai devreme, incepand cu ora 20:00. Acest sezon al emisiunii “Se striga darul” a ajuns la final, odata cu difuzarea ultimei editii.