Kanal D a fost aseara prima optiune a telespectatorilor romani, cu serialul “Ma numesc Zuleyha”, productia pozitionand statia TV pe primul loc in topul televiziunilor din Romania la nivel National si la orase.

In intervalul de difuzare 20:00 – 22:00, Kanal D a inregistrat un rating de 10,4% si 21,3% cota de piata, pe targetul National, si 8,3% puncte de rating cu 18,0% cota de piata, pe targetul All Urban. 1.830.000 de telespectatori romani au urmarit episodul de aseara, in fiecare minut, pe parcursul celor doua ore de difuzare a productiei, minutul de aur fiind inregistrat la 21:17, cu peste 2 milioane de privitori (2.135.000), conform datelor oferite de Kantar Media Romania.

Serialul Ma numesc Zuleyha, lider de audienta

Drama traita de frumoasa Zuleyha, lupta ei constanta de a-si pastra dragostea pentru Yilmaz, dar si intrigile celor din familia Yaman, care nu contenesc sa ii faca viata grea frumoasei tinere, toate acestea atrag in fata micilor ecrane milioane de romani. In aceasta seara, un nou episod incarcat de emotie si trairi la maxim ale protagonistilor “Ma numesc Zuleyha” intra in casele romanilor, de la ora 20:00, la Kanal D.

Serialul „Ma numesc Zuleyha” poate fi urmarit de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D!